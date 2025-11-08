Merry Mixer Social Pickleball Tournament

Hosted by
About this event
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$40 a player Register as a team
Includes a T Shirt
$50 a player. Register as a team Includes a T-Shirt
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!