Mes Internacional de la Mujer

Oportunidad de Vendedora Premium – Oferta Especial Promocione su negocio en la Conferencia Panel de Mujeres, un evento poderoso que celebra el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento de la mujer hispana en los negocios.
Este Espacio Premium para Vendedoras ofrece ubicación preferencial y acceso directo a una audiencia comprometida de emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias.
Beneficios incluyen:
- ⭐ Mesa con ubicación premium en un área de alto tráfico
- ⭐ Oportunidad de promocionar y vender sus productos o servicios
- ⭐ Contacto directo con empresarias, profesionales y líderes de la comunidad
- ⭐ Mayor visibilidad de su marca ante una audiencia influyente
- ⭐ Reconocimiento como patrocinadora del empoderamiento y crecimiento empresarial de la mujer
Disponibilidad muy limitada — solo hay 3 espacios premium disponibles.
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Disponibilidad muy limitada — solo hay 3 espacios premium disponibles.