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Greater North Texas Hispanic Chamber of Commerce

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Mes Internacional de la Mujer

900 W Bethany Dr Suite 100

Allen, TX 75013, USA

Vendor Spot at Mes International de la Mujer
$300

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Oportunidad de Vendedora Premium – Oferta Especial Promocione su negocio en la Conferencia Panel de Mujeres, un evento poderoso que celebra el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento de la mujer hispana en los negocios.

Este Espacio Premium para Vendedoras ofrece ubicación preferencial y acceso directo a una audiencia comprometida de emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias.

Beneficios incluyen:

  • ⭐ Mesa con ubicación premium en un área de alto tráfico
  • ⭐ Oportunidad de promocionar y vender sus productos o servicios
  • Contacto directo con empresarias, profesionales y líderes de la comunidad
  • Mayor visibilidad de su marca ante una audiencia influyente
  • ⭐ Reconocimiento como patrocinadora del empoderamiento y crecimiento empresarial de la mujer

Disponibilidad muy limitada — solo hay 3 espacios premium disponibles.

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