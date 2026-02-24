Mes Internacional de la Mujer

Oportunidad de Vendedora Premium – Oferta Especial Promocione su negocio en la Conferencia Panel de Mujeres, un evento poderoso que celebra el liderazgo, el emprendimiento y el crecimiento de la mujer hispana en los negocios.

Este Espacio Premium para Vendedoras ofrece ubicación preferencial y acceso directo a una audiencia comprometida de emprendedoras, profesionales y líderes comunitarias.

Beneficios incluyen:

⭐ Mesa con ubicación premium en un área de alto tráfico

⭐ Oportunidad de promocionar y vender sus productos o servicios

⭐ Contacto directo con empresarias, profesionales y líderes de la comunidad

⭐ Mayor visibilidad de su marca ante una audiencia influyente

⭐ Reconocimiento como patrocinadora del empoderamiento y crecimiento empresarial de la mujer

Disponibilidad muy limitada — solo hay 3 espacios premium disponibles.