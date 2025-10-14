Messiahs Market

Messiahs Market

Messiahs Market's Fall Produce Membership

$50

Renews monthly

*Weekly produce box

*Complimentary admission to Make n Take Saturdays

*$25 in Farm Bucks monthly

*Member only events

$250

No expiration

Save $50, and get one month free

$500

Valid for one year

Pay annually to save $100!

That's 2 free months!

(12 months from date of purchase)

$50

No expiration

You can choose to sponsor a family for a month

(Nominate a family or we can choose from our list)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!