Messiahs Market's Fall Produce Membership

Offered by
About the memberships
Renews monthly
*Weekly produce box
*Complimentary admission to Make n Take Saturdays
*$25 in Farm Bucks monthly
*Member only events
No expiration
*Weekly produce box
*Complimentary admission to Make n Take Saturdays
*$25 in Farm Bucks monthly
*Member only events
Save $50, and get one month free
Valid for one year
*Weekly produce box
*Complimentary admission to Make n Take Saturdays
*$25 in Farm Bucks monthly
*Member only events
Pay annually to save $100!
That's 2 free months!
(12 months from date of purchase)
No expiration
You can choose to sponsor a family for a month
They would receive: *Weekly produce box
*Complimentary admission to Make n Take Saturdays
*$25 in Farm Bucks monthly
*Member only events
(Nominate a family or we can choose from our list)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!