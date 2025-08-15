SHOP CLOSED - Metro Detroit Share 17th Annual Walk Merchandise & Sponsor Shop

T-shirt Size S-XL Color Silver item
T-shirt Size S-XL Color Silver item
T-shirt Size S-XL Color Silver
$15

Bella brand t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-shirt Size 2XL Silver item
T-shirt Size 2XL Silver item
T-shirt Size 2XL Silver
$17

Bella brand t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-shirt Size 3XL Silver item
T-shirt Size 3XL Silver item
T-shirt Size 3XL Silver
$18

Bella brand t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-Shirt Size S-XL Light Lavender item
T-Shirt Size S-XL Light Lavender item
T-Shirt Size S-XL Light Lavender
$15

Bella brand t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-Shirt Size 2XL Light Lavender item
T-Shirt Size 2XL Light Lavender item
T-Shirt Size 2XL Light Lavender
$17

Bella brand t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-Shirt Size 3XL Light Lavender item
T-Shirt Size 3XL Light Lavender item
T-Shirt Size 3XL Light Lavender
$18

Bella brand t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-shirt Size S-XL Stone item
T-shirt Size S-XL Stone item
T-shirt Size S-XL Stone
$15

Bella brand t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-shirt Size 2XL Stone item
T-shirt Size 2XL Stone item
T-shirt Size 2XL Stone
$17

Bella brand t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

T-shirt Size 3XL Stone item
T-shirt Size 3XL Stone item
T-shirt Size 3XL Stone
$18

Bella brand t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001

Long Sleeve T S-XL Light Lavender item
Long Sleeve T S-XL Light Lavender item
Long Sleeve T S-XL Light Lavender
$20

Bella brand long sleeve t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 2XL Light Lavender item
Long Sleeve T 2XL Light Lavender item
Long Sleeve T 2XL Light Lavender
$22

Bella brand long sleeve t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 3XL Light Lavender item
Long Sleeve T 3XL Light Lavender item
Long Sleeve T 3XL Light Lavender
$24

Bella brand long sleeve t-shirt in light lavender with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T S-XL Silver item
Long Sleeve T S-XL Silver item
Long Sleeve T S-XL Silver
$20

Bella brand long sleeve t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 2XL Silver item
Long Sleeve T 2XL Silver item
Long Sleeve T 2XL Silver
$22

Bella brand long sleeve t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 3XL Silver item
Long Sleeve T 3XL Silver item
Long Sleeve T 3XL Silver
$24

Bella brand long sleeve t-shirt in silver with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T S-XL Stone item
Long Sleeve T S-XL Stone item
Long Sleeve T S-XL Stone
$20

Bella brand long sleeve t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 2XL Stone item
Long Sleeve T 2XL Stone item
Long Sleeve T 2XL Stone
$22

Bella brand long sleeve t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Long Sleeve T 3Xl Stone item
Long Sleeve T 3Xl Stone item
Long Sleeve T 3Xl Stone
$24

Bella brand long sleeve t-shirt in stone with a dark purple ink. All shirts are Bella brand men cut shirts.


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3501

Adult Raglan S-XL item
Adult Raglan S-XL item
Adult Raglan S-XL
$20

Bella brand Raglan 3/4 raglan


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3200

Adult Raglan 2XL item
Adult Raglan 2XL item
Adult Raglan 2XL
$22

Bella brand Raglan 3/4 raglan


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3200

Adult Raglan 3XL item
Adult Raglan 3XL item
Adult Raglan 3XL
$24

Bella brand Raglan 3/4 raglan


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3200

Adult Crew Sweatshirt S-XL Silver item
Adult Crew Sweatshirt S-XL Silver item
Adult Crew Sweatshirt S-XL Silver
$30

Bella brand crew sweatshirt in Silver with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3901

Adult Crew Sweatshirt 2XL Silver item
Adult Crew Sweatshirt 2XL Silver item
Adult Crew Sweatshirt 2XL Silver
$33

Bella brand crew sweatshirt in Silver with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3901

Adult Crew Sweatshirt 3Xl Silver item
Adult Crew Sweatshirt 3Xl Silver item
Adult Crew Sweatshirt 3Xl Silver
$36

Bella brand crew sweatshirt in Silver with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3901

Adult Hoodie S-XL Light Lavendar item
Adult Hoodie S-XL Light Lavendar item
Adult Hoodie S-XL Light Lavendar
$30

Bella brand hooded sweatshirt in light lavender with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Adult Hoodie 2XL Light Lavender item
Adult Hoodie 2XL Light Lavender item
Adult Hoodie 2XL Light Lavender
$33

Bella brand hooded sweatshirt in light lavender with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Adult Hoodie 3XL Light Lavender item
Adult Hoodie 3XL Light Lavender item
Adult Hoodie 3XL Light Lavender
$36

Bella brand hooded sweatshirt in light lavender with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Adult S-XL Hoodie Stone item
Adult S-XL Hoodie Stone item
Adult S-XL Hoodie Stone
$30

Bella brand hooded sweatshirt in stone with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Adult 2XL Hoodie Stone item
Adult 2XL Hoodie Stone item
Adult 2XL Hoodie Stone
$33

Bella brand hooded sweatshirt in stone with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Adult 3XL Hoodie Stone item
Adult 3XL Hoodie Stone item
Adult 3XL Hoodie Stone
$36

Bella brand hooded sweatshirt in stone with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719

Infant T-Shirt Light Gray item
Infant T-Shirt Light Gray
$12

Infant T in Gray with dark purple ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001b

Toddler T-Shirt item
Toddler T-Shirt
$12

Toddler T-shirt Bella brand


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3413t

Youth T-shirt Silver item
Youth T-shirt Silver
$12

Youth T-shirt in Silver - Bella brand


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001y

Youth T-shirt Light Lavender item
Youth T-shirt Light Lavender
$12

Youth T-shirt in Light lavener - Bella brand


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3001y

Youth Hoodie item
Youth Hoodie
$25

Bella Youth hoodie in dark gray with light greay ink


https://www.ssactivewear.com/p/bella/3719y

Walk Bear
$10

Walk Bear- image coming soon

PAIL Yard Sign item
PAIL Yard Sign
$20
Presenting Sponsor
$5,000

Company logo added to sponsor board

Corporate banner displayed in pavilion area

Sponsor signage on breakfast table

Recognition in event program and social media and website

Recognition at all Share sponsored events during year

Recognition during program

Platinum Sponsor
$2,500

Company logo added to sponsor board
Sponsor signage on breakfast table
Recognition in event program website, and social media

Recognition during program

Diamond Sponsorship
$1,000

Company logo added to Sponsor board
Sponsor signage on breakfast table

Recognition in event program and website

Recognition during event program

Gold Sponsorship
$500

Company logo added to sponsor board

Sponsor signage on breakfast table

Recognition during presentation and in event program.

Silver Sponsorship
$250

Recognition during presentation and in event program.

Add a donation for Metro Detroit Share Group

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!