Metro Scout Day x Bad Bunny Ticket Raffle

Just one $30 raffle ticket helps us keep Metro Scout Day free for young athletes chasing their dreams. 🎯 Your support creates real opportunities — and gets you a shot at 2 Bad Bunny tickets! 🎟️
Con solo un boleto de rifa de $30, nos ayudas a mantener Metro Scout Day gratis para jóvenes atletas que persiguen sus sueños. 🎯 Tu apoyo crea oportunidades reales — ¡y te da la oportunidad de ganar 2 boletos para ver a Bad Bunny! 🎟️
Double your odds and double your impact. This $50 package gets you 2 entries into the Bad Bunny raffle at a discounted rate, giving you a better shot at winning 2 tickets to the hottest concert of the year in Puerto Rico. Your support helps us make an even bigger impact on the kids’ experience at this year’s Metro Scout Day — creating real opportunities for future athletes. 🙌🏽🔥
Duplica tus posibilidades y duplica tu impacto. Este paquete de $50 te da 2 entradas para la rifa de Bad Bunny a un precio con descuento, dándote una mejor oportunidad de ganar 2 boletos para el concierto más esperado del año en Puerto Rico. Tu apoyo nos ayuda a tener un impacto aún mayor en la experiencia de los jóvenes en el Metro Scout Day de este año — creando oportunidades reales para los atletas del futuro. 🙌🏽🔥
🎟️ 6 Tickets for $100 🎤🇵🇷
Boost your chances to win 2 tickets to the exclusive Bad Bunny concert in Puerto Rico — and at the same time, you’re helping young athletes increase their chances at real opportunities through Metro Scout Day. More entries for you, more impact for them. 💯🔥
🎟️ 6 boletos por $100 🎤🇵🇷
Aumenta tus posibilidades de ganar 2 boletos para el exclusivo concierto de Bad Bunny en Puerto Rico — y al mismo tiempo ayudas a que más jóvenes atletas tengan oportunidades reales a través de Metro Scout Day. Más entradas para ti, más impacto para ellos. 💯🔥
