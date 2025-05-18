Metroplex Atheists | 2026 Memberships

Infadel (Monthly)
$2

Basic Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, and access to our quarterly newsletter.

Infadel (Annual)
$20

Basic Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, and access to our quarterly newsletter.

Heretic (Monthly)
$5

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, and free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event.

Heretic (Annual)
$50

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, and free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event.

Godless Heathen (Monthly)
$10

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event, and a FREE Metroplex Atheists t-shirt after a full year of membership!

Godless Heathen (Annual)
$100

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event, and a FREE Metroplex Atheists t-shirt!

Blasphemer (Monthly)
$25

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event, and a FREE Metroplex Atheists t-shirt after a full year of membership! After 4 consecutive years at this membership level, the member will be upgraded to Eternally Damned - a lifetime membership status.

Blasphemer (Annual)
$250

Membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, free merchandise when you RSVP and attend any MeetUp event, and a FREE Metroplex Atheists t-shirt! After 4 consecutive years at this membership level, the member will be upgraded to Eternally Damned - a lifetime membership status.

Eternally Damned
$1,000

Lifetime membership with voting rights at monthly business meetings, an official membership card, access to our quarterly newsletter, and a FREE Metroplex Atheists t-shirt!

Altar Boy
free

College/High School Students that are age 18+ can join for free, without voting rights at monthly business meeting.

