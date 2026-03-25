Metteer Roundup Dinner

This package includes 8 tickets, priority entry, and reserved seating. It also features sponsor logo placement before and during the event across select marketing materials and social media platforms. Enjoy the full program with access to all main activities.





Este paquete incluye 8 boletos, entrada prioritaria y asientos reservados. También incluye la colocación del logotipo del patrocinador antes y durante el evento en materiales de marketing seleccionados y en redes sociales. Disfrute del programa completo con acceso a todas las actividades principales.