Metteer Booster Club

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About this event

Metteer Roundup Dinner

650 Antelope Blvd

Red Bluff, CA 96080, USA

Single Ticket / Boleto Individual
$30

This is a single ticket. Seating is not assigned. Enjoy the full program with access to all main activities.


Este es un boleto individual. Los asientos no están asignados. Disfrute del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

VIP Table / Mesa VIP
$200
This is a group ticket, it includes 8 tickets

This package includes 8 tickets, priority entry and reserved seating. Enjoy the full program with access to all main activities.


Este paquete incluye 8 boletos, entrada prioritaria y asientos reservados. Disfrute del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Sponsored Table / Mesa Patrocinada
$400
This is a group ticket, it includes 8 tickets

This package includes 8 tickets, priority entry, and reserved seating. It also features sponsor logo placement before and during the event across select marketing materials and social media platforms. Enjoy the full program with access to all main activities.


Este paquete incluye 8 boletos, entrada prioritaria y asientos reservados. También incluye la colocación del logotipo del patrocinador antes y durante el evento en materiales de marketing seleccionados y en redes sociales. Disfrute del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

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