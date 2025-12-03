MHCC Marketing Services

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Your email translated and formatted in both languages.

One-Time Email Blast - MEMBER
$75

Great for one-time announcements or events. Includes MHCC Member discount

One-Time Email Blast - NON MEMBER
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Great for one-time announcements or events.

2x Per Year Package - MEMBER
$80

Two blasts/year. Flexible scheduling. Includes MHCC Member Discount.

2x Per Year Package - NON MEMBER
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Two blasts/year. Flexible scheduling.

3x Per Year Package - MEMBER
$100
3x Per Year Package - NON MEMBER
$140
Quarterly Package - MEMBER
$250

One blast per quarter. Ideal for seasonal updates. Includes MHCC Member Discount.

Quarterly Package - NON MEMBER
$300

One blast per quarter. Ideal for seasonal updates.

Monthly Package - MEMBER
$500

One blast per month. Stay top of mind. Includes MHCC Member Discount.

Monthly Package - NON MEMBER
$750

One blast per month. Stay top of mind.

Weekly Package - MEMBER
$1,500

One blast per week. Best for high-frequency campaigns. Includes MHCC Member Discount.

Weekly Package - NON MEMBER
$3,000

One blast per week. Best for high-frequency campaigns.

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