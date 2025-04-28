MHVA Sponsorship

2 dedicated, fully-branded email blasts to our database of over 500 local families.
1 30-minute photo op at your business with our football players and cheerleaders.
2 premium newsletter ads to our database of local families.
3 social media spotlight posts highlighting your business.
Featured logo placement on our website and social media pages.
Logo on team banners displayed at games and events.
Logo included in all league newsletters.
2 dedicated, fully-branded email blasts to our database of over 500 local families.
1 30-minute photo op at your business with our football players and cheerleaders.
2 premium newsletter ads to our database of local families.
3 social media spotlight posts highlighting your business.
Featured logo placement on our website and social media pages.
Logo on team banners displayed at games and events.
Logo included in all league newsletters.
Gold Sponsor
$1,000
1 dedicated email blast to our database of local families.
1 premium newsletter ad to our database of local families.
2 social media spotlight posts highlighting your business.
Logo featured on our website and social media.
Logo on team banners displayed at games.
Logo included in all league newsletters.
1 dedicated email blast to our database of local families.
1 premium newsletter ad to our database of local families.
2 social media spotlight posts highlighting your business.
Logo featured on our website and social media.
Logo on team banners displayed at games.
Logo included in all league newsletters.
Silver Sponsor
$500
1 premium newsletter ad to our database of local families.
1 social media post thanking your business.
Logo featured on our website and social media.
Logo on team banners displayed at games.
1 premium newsletter ad to our database of local families.
1 social media post thanking your business.
Logo featured on our website and social media.
Logo on team banners displayed at games.
Bronze Sponsor
$250
Logo featured on our website.
1 social media post recognizing your support.
Logo featured on our website.
1 social media post recognizing your support.
1 Dedicated Email Blast
$750
One fully-branded email blast to our database of over 500 local families.
One fully-branded email blast to our database of over 500 local families.