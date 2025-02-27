ALPFA UHD
Mi Tiendita Spring 2025
Fruit
$5
Nachos with cheese
$4
Add jalapenos for no additional cost
Nachos with cheese and cheeto powder
$5
Add jalapenos for no additional cost
Cheetos with cheese
$3
Aguas Frescas
$4
Flavors: Strawberry, Horchata, and Jamaica (Hibiscus).
Elote preparado (Mexican Corn)
$4
Corn with parmesan cheese, mayonnaise, cheeto powder, lime juice. You can also add tajin at no additional cost.
Brownie
$3
Delicious brownie (Individual piece).
