Michigan Chapter American Academy Of Pediatrics

Hosted by

Michigan Chapter American Academy Of Pediatrics

About this event

MIAAP 76th Annual Conference

2601 W Big Beaver Rd

Troy, MI 48084, USA

MIAAP MEMBER
$300

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Resident Member (includes post-doctoral fellows)
$200

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Retired Member
$200

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Non-Member
$400

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Resident Non-Member (includes post-doctoral fellows)
$250

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Medical Student
$100

Includes In-Person Conference on Friday, September 18 & Saturday, September 19, 2026. MOC 2 INCLUDED ON SEPTEMBER 17 VIRTUALLY 12-4.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!