Miami Gardens PAL Track and Field Season 2026

Insurance Fee
$20

1 Athlete Registration Fee
$175

Registration w/Ins Fee

2 Athletes Registration Fee (Siblings)
$325

Registration w/Ins Fee

*Verification required prior to selecting this option.

3 Athletes Registration Fee (Siblings)
$455

Registration w/Ins Fee

*Verification required prior to selecting this option.

4 Athletes Registration Fee (Siblings)
$570

Registration w/Ins Fee

*Verification required prior to selecting this option.

5 Athletes Registration Fee (Siblings)
$680

Registration w/Ins Fee

*Verification required prior to selecting this option.

1 Athlete Registration w/o Insurance Fee
$155

Insurance Fee NOT Included

*Verification required prior to selecting this option.

2 Athletes Registration w/o Insurance Fee (Siblings)
$285

Insurance Fee NOT Included

*Verification required prior to selecting this option.

3 Athletes Registration w/o Insurance Fee (Siblings)
$395

Insurance Fee NOT Included

*Verification required prior to selecting this option.

4 Athletes Registration w/o Insurance Fee (Siblings)
$490

Insurance Fee NOT Included

*Verification required prior to selecting this option.

5 Athletes Registration w/o Insurance Fee (Siblings)
$580

Insurance Fee NOT Included

*Verification required prior to selecting this option.

