Mid-Atlantic Association of Alpha Phi Alpha Chapters
form_archived
Mid-Atlantic Association of Alpha Phi Alpha Chapters's Miss Black & Gold Pageant
addExtraDonation
$
Inside Cover
$150
8.5 x 11
8.5 x 11
seeMoreDetailsMobile
closed
Back Cover
$200
8.5 x 11
8.5 x 11
seeMoreDetailsMobile
closed
Full Page (Color)
$125
7.5 x 10
7.5 x 10
seeMoreDetailsMobile
closed
Half Page (Horizontal - Color)
$50
5.5 x 8.5
5.5 x 8.5
seeMoreDetailsMobile
closed
Quarter Page
$25
3.5 x 4.5
3.5 x 4.5
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout
chooseTickets