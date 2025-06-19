MidTown Memberships

Premium Membership Annual Payment
$850

This is the Premium Membership billed annually

Premium Membership Monthly Payment
$80

This membership is for the year but is billed monthly

Business Membership Annual Payment
$350

This membership is billed annually

Business Membership Monthly Payment
$35

This membership is for a year but is billed monthly

Community Membership
$450

This membership is billed annually and is only for business located outside of MidTown borders but offer services within MidTown.

