Waterhawks

Hosted by

Waterhawks

About this event

Midwest Regionals Camping

100 Waterhawk Road

Waterloo, IA 50701, USA

Campsite 1
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 2
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 2: Tailored to trailers that are 35’ or shorter in length

Campsite 3
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 4
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 5
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 5: Tailored to trailers that are 12’ wide or tent camping


Campsite 6
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 7
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 7: Tailored to trailers that are 12’ wide or tent camping


Campsite 8
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 9
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 10
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 10: Tailored to trailers that are 35’ or shorter in length


Campsite 11
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 12
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 12: The width is 14’ at the narrowest.


Campsite 13
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 14
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 15
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 16
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 17
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 17: Tailored to trailers that are 30’ or shorter in length


Campsite 18
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)


Site 18: Can accommodate trailers up to 30’ or tent camping


Campsite 19
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Campsite 20
$150

Check in Thursday, July 23rd

Check out: Monday, July 27th (by NOON)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!