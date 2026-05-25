Midwest Regionals Camping

About this event
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 2: Tailored to trailers that are 35’ or shorter in length
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 5: Tailored to trailers that are 12’ wide or tent camping
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 7: Tailored to trailers that are 12’ wide or tent camping
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 10: Tailored to trailers that are 35’ or shorter in length
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 12: The width is 14’ at the narrowest.
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 17: Tailored to trailers that are 30’ or shorter in length
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Site 18: Can accommodate trailers up to 30’ or tent camping
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Check in Thursday, July 23rd
Check out: Monday, July 27th (by NOON)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!