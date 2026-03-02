Midwest Sharks Baseball

Offered by

Midwest Sharks Baseball

About the memberships

Midwest Sharks Baseball's Memberships

Tee Ball Membership
$325

This membership includes:
• Official team uniform
• Team registration and league fees
• Practice and game facility usage
• End-of-season team activities and celebrations

This fee ensures your TeeBall player is fully registered and ready for the season.

6U Membership
$360

No expiration

This membership includes:
• Official team uniform
• Team registration and league fees
• Practice and game facility usage
• End-of-season team activities and celebrations

This fee covers all required costs for the 6U season.

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