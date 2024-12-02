Hosted by

NAWIC MW

About this event

2025 Midwest Region Spring Forum Sponsorships

Duluth

MN

Platinum item
Platinum
$2,500
Conference Registration for two (2) attendees - Special Company spotlight on NAWIC Midwest Region website 2025 - Full Page Ad in electronic event program - Logo on All Event signage including Screens in the event spaces - Recognition from podium and in event emails.
Gold item
Gold
$1,500
Conference Registration for one (1) attendee - Half Page Ad in electronic event program - Logo on All Event signage including Screens in the event spaces - Recognition from podium and in event emails
Bronze item
Bronze
$500
Quarter Page Ad in electronic event program - Company Name listed on event signage - Recognition from podium
NAWIC Chapter (Sponsorship reserved for NAWIC Chapters) item
NAWIC Chapter (Sponsorship reserved for NAWIC Chapters)
$100
•Chapter Name listed on event signage • Chapter Name listed in electronic event program • Chapter recognition from podium
Individual NAWIC Member (Reserved for NAWIC members) item
Individual NAWIC Member (Reserved for NAWIC members)
$50
•Name listed in electronic event program

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!