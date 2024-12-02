2025 Midwest Region Spring Forum Sponsorships

Conference Registration for two (2) attendees -
Special Company spotlight on NAWIC Midwest Region website 2025 -
Full Page Ad in electronic event program -
Logo on All Event signage including Screens in the event spaces -
Recognition from podium and in event emails.
Conference Registration for two (2) attendees -
Special Company spotlight on NAWIC Midwest Region website 2025 -
Full Page Ad in electronic event program -
Logo on All Event signage including Screens in the event spaces -
Recognition from podium and in event emails.
Gold
$1,500
Conference Registration for one (1) attendee -
Half Page Ad in electronic event program -
Logo on All Event signage including Screens in the event spaces -
Recognition from podium and in event emails
Conference Registration for one (1) attendee -
Half Page Ad in electronic event program -
Logo on All Event signage including Screens in the event spaces -
Recognition from podium and in event emails
Bronze
$500
Quarter Page Ad in electronic event program -
Company Name listed on event signage -
Recognition from podium
Quarter Page Ad in electronic event program -
Company Name listed on event signage -
Recognition from podium
NAWIC Chapter (Sponsorship reserved for NAWIC Chapters)
$100
•Chapter Name listed on event signage
• Chapter Name listed in electronic event program
• Chapter recognition from podium
•Chapter Name listed on event signage
• Chapter Name listed in electronic event program
• Chapter recognition from podium
Individual NAWIC Member (Reserved for NAWIC members)
$50
•Name listed in electronic event program
•Name listed in electronic event program
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!