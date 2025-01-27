eventClosed

Mighty Kingdom Academy's Silent Auction

auction.pickupLocation

Hermann, MO 65041, USA

Wooden Flag item
Wooden Flag
$1

auctionV2.input.startingBid

Handmade wooden USA flag featuring a silhouette of Jesus and the Lion of Judah. Manning Bros Estimated value - $150
Scent Basket item
Scent Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Renee Miller Made it- Peppermint Coffee Scrub bar, Smitten Bergamot & Black Tea Bar and Orange Cedar Wood Soap Bag Allie Faerber- organic beeswax and coconut floral hand poured candle Joy Devotional Estimated value - $30
Baby Doll Set item
Baby Doll Set
$1

auctionV2.input.startingBid

Handmade 10-inch doll, with clothes, diaper, bottle, bed and blanket
Earthley gift basket item
Earthley gift basket item
Earthley gift basket
$1

auctionV2.input.startingBid

All-purpose spray, Feel Better Fast Herbal Supplement, Black Drawing Salve Stick, Arnica Salve, All-Purpose Salve, and Good Night Lotion Estimated value - $50
Harvest Gift Basket item
Harvest Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Canned Potatoes, green beans, Mock-pineapple, corn, peaches, strawberry jam, mulberry jam, pecans and sausage
Metal Sign item
Metal Sign
$1

auctionV2.input.startingBid

Metal Welcome sign
Jesus Gift Bag item
Jesus Gift Bag item
Jesus Gift Bag
$1

auctionV2.input.startingBid

Jesus bag filled with: Bible games, 365 Promises from God's word, Yearly Devotional, Markers, Highlighters, Pens, and Socks
Monkey Stuffy item
Monkey Stuffy
$1

auctionV2.input.startingBid

Hand crocheted 11 inch tall monkey (head to toe)
Body Gift Basket item
Body Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Make-up bag filled with: Shave cream, Bar Soap, Lotion, Body Wash, and 2 Essential oil rollers Estimated value - $90
Photo Gift Certificate item
Photo Gift Certificate
$1

auctionV2.input.startingBid

Stolpe Knoll Photography Gift Certificate for $100
Norwex Gift Basket item
Norwex Gift Basket item
Norwex Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Norvex products include: Envio Cloth, Window Cloth, Spirisponge, Dusting mitt, 2 counter cleaners, Chenille hand towel, Laundry detergent, and 2 cleaners Estimated value - $300
Father Up Above Photo item
Father Up Above Photo
$1

auctionV2.input.startingBid

Preschool, Pre-K and Kindergarten photos with Bible song Estimated value - Priceless :)
Lavendel Gift Basket item
Lavendel Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Lavendel items: Lavendar Sugar Scrub, Lavendar Lotion, Bath Salts, Lip Balm, and soap Estimated value - $50
Hermann Gift Basket item
Hermann Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Hermannhof Sparkling grape juice, Concord grape Jam, Elderberry jam, wildflower honey and 4 Trolley passes (for Saturday use only) Estimated value - $125
Green Spa Gift Basket item
Green Spa Gift Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

20 minute salt room session, clementine body oil, agave nectar oil, Lavender Chamomile lotion, good night mineral bath salts and reusable bag Estimated value - $75
Jesus Drawing item
Jesus Drawing
$1

auctionV2.input.startingBid

Hand drawn Jesus
Mouse Family item
Mouse Family
$1

auctionV2.input.startingBid

Hand crocheted mouse family: Papa - 16 inches tall (from head to toe), Mama - 13 inches tall (from head to toe), and Baby - 3 inches (baby bed)
Tanning Basket item
Tanning Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Quick tan, Hempz, Hemp lotion, cuticle lotion, tanning lotion, sample lotion, Hempz lip balm, tanning goggles and cup Estimated value - $140
Hermannhof Basket item
Hermannhof Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Hermannhof sparkling grape juice, family necklace and tote, crocheted flower, wooden bird, ceramic cat, bunny napkins, chocolate and festive bag
Mini Monkey Duo item
Mini Monkey Duo
$1

auctionV2.input.startingBid

Monkey duo: Big sister - 7 inches tall (head to toe), and little brother - 4.5 inches tall (head to toe)
Hair Care Basket item
Hair Care Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Vent brush, small brush, Moroccan oil, luster lock, It's a ten, Kenra blow dry mist, Kenra Thermal spray, Joico Shampoo/Conditioner, Joico blow dry cream and sample leave in Estimated value - $260
Armor of God Theme Photo item
Armor of God Theme Photo
$1

auctionV2.input.startingBid

Student's photos and theme prayer Estimated value - priceless :)
Swiss Meats Basket item
Swiss Meats Basket item
Swiss Meats Basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Swiss Meat and Sausage Co items: Summer sausage, Hawaiian Style sausage, Beef snack sticks, Beef and Pork sticks with cheese, Green onion cheese, Breton Crackers, mints, and $20 gift card Estimated value - $62
Ecosense/ Revive basket item
Ecosense/ Revive basket
$1

auctionV2.input.startingBid

Revive fabric freshner & wrinkle relaxer concentrate and bottle for diluting, Ecosense clear power 12x glass cleaner concentrate and bottle for diluting, Ecosense Tough and Tender multi-surface wipes, and Exceed total care sensitive tooth polish Estimated value - $30
Massage For Your Health Gift Certificate item
Massage For Your Health Gift Certificate item
Massage For Your Health Gift Certificate item
Massage For Your Health Gift Certificate
$1

auctionV2.input.startingBid

Massage For Your Health Gift Certificate for 60 minute massage and 30 minute float session Estimated Value- $100
Cowboy canvas print item
Cowboy canvas print
$1

auctionV2.input.startingBid

One of a kind rodeo photo printed on canvas
Pint Elderberry Jelly item
Pint Elderberry Jelly
$1

auctionV2.input.startingBid

1/2 pint Elderberry Jelly item
1/2 pint Elderberry Jelly
$1

auctionV2.input.startingBid

Pint Elderberry Jelly item
Pint Elderberry Jelly
$1

auctionV2.input.startingBid

Sourdough Loaf item
Sourdough Loaf
$1

auctionV2.input.startingBid

Sourdough loaf by Scubby's Kitchen
Sugar Cookies item
Sugar Cookies
$1

auctionV2.input.startingBid

Sugar Cookies by Frostings Handmade Treats
Mary Kay item
Mary Kay
$1

auctionV2.input.startingBid

Pedicure set and nail polish Estimated value - $40

common:zeffyTipDisclaimerTicketing