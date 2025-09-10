Mile High Marines Veteran's Association Silent Auction

Denver Broncos CB Riley Moss Signed Mini Helmet item
Denver Broncos CB Riley Moss Signed Mini Helmet
$100

This mini helmet signed by Bronco's CB Riley Moss is Becket Verified Authentic witnessed 19 July 2025.

Colorado Avalanche Valeri Nichushkin signed jersey item
Colorado Avalanche Valeri Nichushkin signed jersey
$100

Colorado Avalanche Right Winger Valeri Nichushkin signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.

Colorado Avalanche Scott Wedgewood Signed Jersey item
Colorado Avalanche Scott Wedgewood Signed Jersey
$100

Colorado Avalanche Goalie Scott Wedgewood signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.

Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (white) item
Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (white)
$100

Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (white) signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.

Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (orange) item
Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (orange)
$100

Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (orange) signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.

Denver Broncos WR Rod Smith#80 Signed jersey item
Denver Broncos WR Rod Smith#80 Signed jersey
$135

Legendary Denver Broncos wide receiver Rod Smith wore number 80 and is known for an 80-yard touchdown reception from QB John Elway in Super Bowl XXXIII.

Signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.

