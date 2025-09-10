Mile High Marines Veteran's Association Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
This mini helmet signed by Bronco's CB Riley Moss is Becket Verified Authentic witnessed 19 July 2025.
Colorado Avalanche Right Winger Valeri Nichushkin signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.
Colorado Avalanche Goalie Scott Wedgewood signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.
Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (white) signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.
Denver Broncos CB Riley Moss Signed Jersey (orange) signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.
Legendary Denver Broncos wide receiver Rod Smith wore number 80 and is known for an 80-yard touchdown reception from QB John Elway in Super Bowl XXXIII.
Signed jersey as verified by Beckett Verified Authentic.
