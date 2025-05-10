Millbrook High School FFA Alumni Chapter - Craft & Bake Sale 5/10/25

Muffins (Variety - 1 Each)
$2
They are priced at $2.00 each - variety of flavors
Cookies (Variety - 2 pc)
$2
They are priced at $2.00 per package of 2 - variety of flavors
Donut Holes (Per bag)
$1
They are priced at $1.00 each per bag - (glazed flavor only)
Drinks (Canned Soda/Bottled Water)
$1
They are priced at $1.00 each - variety of flavors
3D Printed Mom Figures
$2
They are priced at $2.00 each
Sublimation Cups
$10
They are priced at $10.00 each
Heat Pressed Shirts
$15
They are priced at $15.00 each
Plants (Small)
$1
They are priced at $1.00 each
Plants (Medium)
$2
They are priced at $2.00 each
Gumball Machines (Craft)
$5
They are priced at $5.00 each
