Millsap Isd Education Foundation's Silent Auction

3220 Mineral Wells Hwy, Weatherford, TX 76088, USA

Jennz Laser Center $350 gift certificate item
$175

Jennz Laser Center gift certificate for $350. Service options include rejuvenating IPL, HydraFacial's, Laser Hair Removal, and so much more.
4 tickets Rangers vs Rockies plus parking pass item
$400

4 tickets to the Texas Rangers vs Rockies 5/13 @ 7:05. Section 118 row 19 seats 1,2,3,4. Reserved parking pass.
1 month dance class. item
$35

1 month of dance class ages 2-6 for combo class. Or jazz, ballet, hip-hop class for ages 6-18. Valid August of 2025.
Lottery basket item
$100

Scratch off lottery basket, tons of opportunities to win!
A night out in Weatherford item
$300

This basket holds the epitome of date nights. A one night stay in the Airbnb on the square, $100 gift certificate to Fire Oak Grill, $100 gift certificate to Zeno's, $100 gift certificate to Salt and a $50 gift certificate to Downtown Cantina. All pairing well with a bottle of wine.
Round of golf for 4 at Oeste Ranch & custom putter item
$200

Enjoy a day of golf for 4 at Oeste Ranch as well as a new putter with custom putter grip from Hold Fast Golf Grips.
Custom Steel Fire Pit Built by MHS Ag Mechanic item
$200

One of a kind custom built steel fire pit by the Millsap High School Advanced AG Mechanics class.
Custom made Cornhole boards by MHS Ag Mechanics item
$200

One of a kind custom built cornhole boards built by the Millsap High School Advanced AG Mechanics class.
Custom luxury photography session item
$350

This custom luxury photography session values of $750. Session can be used for a family, engagement or senior portraits. 45-minute session, includes 12*16 canvas, 20 fully edited digital images, online gallery, slideshow, custom styled session.
Felts Photography gift certificate item
$25

Felts photography gift certificate value of $50, to be used when booking a photography session.
District Home Game Fast Pass and Reserved Parking Spot item
$150

This is a exclusive fast pass. Entrance for 2 to all HOME Football, Volleyball, and Basketball games. Reserved seating and parking at the football stadium.
Millsap Elementary Carline Fast Pass item
$75

Value? PRICELESS, this is a fast pass for the carline at Millsap elementary. Pass the entire car line and pull right up to the front of the row to pick up your precious cargo.
Millsap Elementary Carline Fast Pass item
$75

Value? PRICELESS, this is a fastpass for the carline at Millsap elementary. Pass the entire car line and pull right up to the front of the row to pickup your precious cargo.
Hand Drawn Framed Beach Scene item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Beach Scene, Drawn by Alyssa De Los Santos, 7th Grade
Twilight Beach Scene item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Twilight Beach Scene, Drawn by Dixie Stevens, 8th grade
Hand Drawn Framed Blue Mountains item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Blue Mountains, Ellee Baker, 8th grade
Hand Drawn Multicolored Geometric Framed item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Twilight Beach Scene, Drawn by Ellee Baker, 8th grade
Hand Sketched Framed Fruit item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Hand Sketched Fruit, Drawn by Arianna Arreola, 7th grade
Hand Drawn River and Trees Framed item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. River and Trees, Drawn by Arianna Arreola, 7th grade
Hand Sketched Framed Fruit item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Hand Sketched Fruit, Drawn by Trinity Fowler, 7th grade
Hand Drawn Purple and Blue Ocean Framed item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Purple and Blue Ocean, Drawn by Arianna Arreola, 7th grade
Hand Sketched Framed Fruit item
$40

Millsap Middle School student Hand-Drawn one-of-a-kind art piece. Showcasing their creativity and talent. Hand Sketched Fruit, Drawn by Karina Gonzalez, 8th grade
Dessert of the month from Mrs. Barbara Rothrock item
$45

Treat yourself or someone special to a year of sweet indulgence! Beloved community baker Mrs. Barbara Rothrock is offering one homemade dessert each month for an entire year—crafted with care and delivered straight to your door. From decadent cakes to seasonal pies and signature cookies, each dessert is made from scratch using cherished recipes and quality ingredients. A perfect gift or personal delight, this delicious experience is sure to satisfy your sweet tooth all year long. Winner will coordinate monthly delivery/pickup details directly with Mrs. Rothrock. Local delivery only.
Custom Steel Back Yard Sign item
$65

This custom steel cut frame was created by a local 8th grader. Perfect for your patio.
Ladies basket from the Garden Club item
$65

Lovely gift basket donated from the Garden Club of different ladies items such as a $50 giftcard to Mindys Boutique as well as a purse, earrings, perfume.

