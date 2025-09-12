Milwaukee: AO Member Dues 2025 - 2026

Milwaukee Alumni Membership
$198
Milwaukee Associate Membership
$80
Milwaukee Emeritus Membership
$105
Milwaukee Life Membership
$60
Milwaukee Non-Practicing Membership
$60
Milwaukee Spouse Membership
$105
Milwaukee Young Alumni
$50
Add a donation for Alpha Omega International Dental Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!