Minaret Academy

Offered by

Minaret Academy

About this shop

Minaret Academy June 2026 Hot Lunch (copy)

June 1 - Mon item
June 1 - Mon
$10

Cheese Pizza - Dominoes

June 2 - Tue item
June 2 - Tue
$10

Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple

0
June 3 - Wed item
June 3 - Wed
$10

Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes

0
June 4- Thu item
June 4- Thu
$10

Chicken Biryani+Banana

0
June 5 - Fri item
June 5 - Fri
$10

Kofta +Rice+Olives+watermelon

0
June 8 - Mon item
June 8 - Mon
$10

Cheese Pizza - Dominoes

0
June 9 - Tue item
June 9 - Tue
$10

Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple

0
June 10 - Wed item
June 10 - Wed
$10

Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes

0
June 11 - Thu item
June 11 - Thu
$10

Chicken Biryani+Banana

0
June 12 - Fri item
June 12 - Fri
$10

Kofta +Rice+Olives+watermelon

0
June 15- Mon item
June 15- Mon
$10

Cheese Pizza - Dominoes

0
June 16 - Tue item
June 16 - Tue
$10

Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple

0
June 17 - Wed item
June 17 - Wed
$10

Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes

0

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