Minaret Academy June 2026 Hot Lunch (copy)

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About this shop
Cheese Pizza - Dominoes
Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple
Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes
Chicken Biryani+Banana
Kofta +Rice+Olives+watermelon
Cheese Pizza - Dominoes
Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple
Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes
Chicken Biryani+Banana
Kofta +Rice+Olives+watermelon
Cheese Pizza - Dominoes
Chicken Fettuccini Alfredo Pasta+ Apple
Chicken Shawarma Wrap+Fries+Grapes
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