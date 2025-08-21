Woodburn Family Learning Center Inc
Mini Golf Fundraiser
1440 Newberg Hwy
Woodburn, OR 97071, USA
Hole # 1 - Wavy obstacle
$250
Hole # 2 - Ramp osbstacle
$250
Hole # 3 - Curved Obstacle
$250
Hole # 4 - Loop obstacle
$250
Hole # 5 - Tunnel obstacle
$250
Hole # 6 - Drop obstacle
$250
Hole # 7 - Tower obstacle
$250
Hole # 8 - Windmill obstacle
$250
Hole # 9 - Volcano Obstacle
$250
Inflatable Soccer Dart Game
$250
Snacks & Treats
$500
