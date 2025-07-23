Worship Center International

Hosted by

Worship Center International

About this event

Ministry in Motion Fundraiser Gala 2026

96-43 Springfield Blvd

Queens Village, NY 11429, USA

UNITY in Motion Benefactor-Early Bird
$7,300
Available until Mar 2
This is a group ticket, it includes 12 tickets

Includes:

·       12 Banquet Tickets

·       VIP seating

·       Recognition in printed and Digital materials

·       Verbal recognition during the program

·       Social Media Recognition

·       Special Remarks

·       Special Photo with Honorees

·       Special Commemorative gift

·       12 Free Raffle Tickets



LEGACY in Motion Patron -Early Bird
$4,300
Available until Mar 2
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes:

·       6 Banquet Tickets

·       VIP seating

·       Recognition in printed and Digital materials

·       Verbal recognition during the program

·       Social Media Recognition

·       Special Remarks

·       Special Photo with Honorees

·       Special Commemorative gift

·       2 Free Raffle Tickets

IMPACT in Motion Sponsor-Early Bird
$2,300
Available until Mar 2
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes:

·       4 Banquet Tickets

·       VIP seating

·       Recognition in printed program

·       Verbal recognition during the program

·       Social Media Recognition

·       Special Remarks 

·       Special Photo with Honorees

·       Commemorative gift

FAITH in Motion Partner Early Bird
$1,650
Available until Mar 2
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes:

·       2 Banquet Tickets

·       Reserved seating

·       Recognition in printed program

·       Gift

HOPE in Motion Contributor-Early Bird
$750
Available until Mar 2

·       1 Banquet Ticket

