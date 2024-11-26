eventClosed

The Wrap 2024

800 N 1st St, Minneapolis, MN 55401

Four Seasons Getaway
$350

Dinner for two with a $100 drink credit in Nordic Village, overnight hotel stay for two adults, breakfast at Mara Restaurant and Bar, overnight valet parking for one vehicle. Donor: Four Seasons Hotel Minneapolis; Value: $1,085
Grand View Getaway
$650

Escape and unwind up north at the Grand View Lodge for a luxurious getaway, complete with exceptional dining, rejuvenating spa treatments, and exciting resort activities. 3-night stay at Grand View Lodge: January 31st-February 3rd, 2025 (Gull Lake Fishing Extravaganza) or February 14th-17th, 2025 (Valentine's Day Weekend), $100 Gift Card to use at the Grand View Lodge's selection of restaurants, Glacial Waters Spa, or other amenities during your stay. Donor: Solution Design Group; Value: $2,500
Saint Paul Hotel Stay
$175

One evening stay at the Saint Paul Hotel in an Ambassador Suite with complimentary valet parking, breakfast for two in Drake's Landing, and $30 raid the mini bar. Donor: Morrissey Hospitality; Value: $525
Mystic Lake Rendezvous
$200

$200 Mystic Steakhouse voucher, 2-night stay at hotel, 2 Price is Right Live tickets for Friday, Feb 28th. Donor: Mystic Lake Casino; Value: $678
Canterbury Park Excursion for 8
$25

8 GA tickets to Canterbury Park during the 2025 Live Racing Season. Donor: Canterbury Park; Value: $80
Apostle Islands Wilderness Escape
$375

It's time for an unforgettable adventure this year! Two spots to kayak the waters of the Apostle Islands or explore the Boundary Waters are the perfect opportunity for a memorable (unbeatable or legendary could also work) journey! 2 Spots on a Wilderness Inquiry Apostle Islands Base Camp Kayak Tour or Boundary Waters Canoe Area Paddle Adventure. Donor: Wilderness Inquiry; Value: $1,250
Crunch Fitness Training Package
$215

One-year, top-level membership at Maple Grove or Blaine Crunch Fitness, Four, one-hour personal training sessions at Maple Grove or Blaine Crunch Fitness, Crunch Fitness swag. Donor: Crunch Fitness; Value: $715
Pickleball Experience for 15
$110

Afternoon of pickleball at Brillect offices for up to 15 people including a lesson from a pickleball expert. Food, beverages, and equipment included. Must redeem by Oct. 1st, 2025. Donor: Brillect; Value: $350
Minneapolis Bouldering Project Membership
$75

One-month free family membership or adult and a friend membership. Donor: Minneapolis Bouldering Project; Value: $300
Science Museum Expedition
$40

Four general admission tickets to the exhibits + Omni Theater, one-of-a-kind tour of the Science Museum of Minnesota's Collections Vault. Donor: Science Museum of Minnesota; Value: $140
Minnesota Historical Society Membership and Merchandise
$100

Unlock the stories and secrets of Minnesota's rich history with a membership to the Minnesota Historical Society and wear Minnesotan pride with exclusive merchandise to take a piece of pastime home. MNHS Household Plus Membership, 4 MNHS Press Books, branded picnic blanket, branded tote bag, branded puzzle, buttons/stickers/postcard, Historic Adventures T-shirt. Donor: Minnesota Historical Society; Value: $325
Minnesota Zoo Wildlife Exploration
$45

4 Minnesota Zoo admission tickets, parking, plush Tiger cub. Donor: The Minnesota Zoo; Value: $150
Mall of America Nickelodeon Universe Experience
$180

Enjoy a full fun day with unlimited rides, top attractions, cool merchandise, exclusive Mall of America perks, and a 2025 coupon book for even more excitement! 4 All-Day Unlimited Ride Wristbands, 4 Passes to Crayola Experience, 4 passes to Moose Mountain or Rock of Ages Blacklight Mini Golf, 4 passes to SEA LIFE Aquarium, Mall of America + Nickelodeon merchandise, 2025 Mall of America coupon book. Donor: Mall of America; Value: $593
Salon Ultimo Rejuvenation
$215

Ultimate Spa Day; including a 90-minute massage, 90-minute facial, Deluxe Manicure and Pedicure, and champagne lunch, Spa Gift Basket of Peronia Skincare; including a hydrating cleanser, toner, mask, lumafim cream + serum. Donor: Salon Ultimo; Value: $711
Face Foundrie Self-Care Experience
$160

Have a relaxing self-care day for you and two friends, or keep them all for yourself! 3 hydrafacials at Face Foundrie. Donor: Face Foundrie; Value: $537
Green Mill Pizza Cruiser Party
$850

2-hour pizza party with the Green Mill Pizza Cruiser for up to 100 people. Valid through 12/31/2025. Donor: Hightop Hospitality; Value: $1,500
Ultimate Beer Lovers' Experience at The Freehouse
$225

Treat yourself (and up to 9 additional guests to the ultimate culinary adventure with this exclusive 4-course beer dinner paired with a behind-the-scenes brewery tour! Indulge for an evening where each course if masterfully paired with a craft beer to elevate your dining experience. Guided Brewery Tour: Learn the art of brewing from grain to glass Freehouse, hosted by expert brewers who will share their passion and secrets of the trade. 4-Course Dinner: A curated menu by the brewery's executive chef, James Nelson, designed to complement and enhance the unique flavors of Freehouse's finest beers. Expert Beer Pairings: Each course will be introduced by the chef and brewmaster. Donor: Freehouse; Value: $750
Exclusive Culinary Experience for 10 at Oro by Nixta
$300

Gather close friends and family and savor this one-of-a-kind culinary journey at Oro by Nixta, where each dish is a masterpiece. Private lunch for 10 at Oro by Nixta. Donor: Willis Towers Watson; Value: $1,000
St. Paul Grill Dinner for 4
$200

Enjoy dinner for 4 with a $600 dining credit at the St. Paul Grill. Donor: Morrissey Hospitality; Value: $600
Cub Foods Grocery Haul
$175

$500 Gift Card to Cub Foods. Donor: Cub Foods; Value: $500
Minnesota Athlete Signed Collection
$225

Tony Oliva autographed baseball, Gable Steveson autographed photo, Lindsay Whalen autographed mini-basketball, Greta Myers autographed photo, Brock Faber autographed puck. Donor: Blaze Credit Union; Value: $750
Minnesota Twins Game Dugout Box for 4
$350

4 Tickets to a Minnesota Twins game during the 2025 season, game to be mutually agreed upon with donor Seats: Dugout box, Section 3, Row 5, Seats 13-16. Donor: Aon; Value: $1,000
Minnesota Twins Game Delta 360 Suite for 4 & Royce Lewis Bat
$220

4 tickets to a Minnesota Twins game in the Delta Sky360 Suite during the 2025 season, autographed Royce Lewis Baseball Bat. Donor: Minnesota Twins; Value: $637
Minnesota Twins Game Champions Club for 4
$300

4 tickets to the Champions Club at a Minnesota Twins game, date to be determined with donor. Donor: U.S. Bank; Value: $1,000
Minnesota Aurora FC Package
$85

Authentically signed 2024 team poster, exclusive scarf, exclusive staff meet and greet. Donor: Minnesota Aurora; Value: $275
Minnesota United FC Team Signed Jersey
$150

Donor: Minnesota United; Value: $500
Minnesota Timberwolves Ultimate Fan Experience
$330

Catch the excitement up close by hanging out with the Wolves on the bench during pregame and watch the action from a prime seat close to the court. Pregame Bench Seat to watch shootaround, 4 Lower-Level Tickets at a 2025 MN Timberwolves Home Game. Donor: Minnesota Timberwolves; Value: $1,100
Gopher Men's Basketball Game for 2
$40

2 tickets to the Gopher Men's Basketball game on Thursday, 1/16 at 6 pm vs. Michigan. Donor: Lockton Companies; Value: $115
Minnesota Wild Game Suite Experience for 12
$850

12-person suite for March 27 MN Wild Game against the Washington Capitals with standard catering package and special guest appearance, two Darth Faber Star Wars Jerseys, autographed white away Zuccarello jersey, autographed Eriksson Ek retro 3rd jersey. *Special guest will vary pending schedules and availability* Donor: Minnesota Wild; Value: $6,578
Concert Review Experience w/ Chris Riemenschneider
$150

Signed First Avenue book, Opportunity for one person to attend a show with Chris Riemenschneider, TBD between recipient and Chris. Donor: The Minnesota Star Tribune; Value: $500
An Evening for 2 at First Avenue
$150

2 tickets and a table reservation to show of your choice, agreed upon with First Avenue. Subject to availability and approval, excludes special and private events. Donor: First Avenue; Value: $160
WE Fest: Country Music Festival Experience
$150

Fixin' to head out for some camping and good ol' country music? 'Reckon a couple of long weekend passes and a campsite spot at WE Fest might lighten the load a bit. 2 3-day General Admission tickets, 1 standard non-electric campsite, 2 camp access tickets. Donor: WE Fest; Value: $511
Guthrie Theatre Tickets
$125

3 vouchers for a pair of tickets to a show at the Guthrie Theatre in spring 2025. Donor: Guthrie Theatre; Value: $510
House of Comedy Night Out
$80

Gather your friends for a night full of laughter with a performance at Rick Bronson's House of Comedy! Voucher for 8 to attend a performance at Rick Bronson's House of Comedy. Donor: House of Comedy; Value: $260
Art Print
$60

Donor: Alex Kormann; Value: $200
Lake Day Outing
$120

Set sail on a pontoon for the perfect lake-day outing - whether it's to cast a line, cruise the calm waters, or just soak up the scenery, it's the ultimate way to make waves with those closest. Half Day Pontoon Rental (5 hrs). Donor: Your Boat Club; Value: $400
Winter Whiskey & Wine Basket, CRAVE Gift Card
$90

Paul John Single Malt Whiskey, 2 Gingers Irish Whiskey, J Vineyards 2015 Pinot Noir, Alexis Bailey GSM. CRAVE $100 Gift Card. Donors: Mike Moore & Friends, CRAVE; Value: $270
Robust & Rambunctious Reds Basket
$210

Celani Tenacious 2013, DOGE Chianti 2018, J. Daniel CUVEE 2017, WAPPO HILL Cabernet Sauvignon/Boisset Collection 2019, Celani ADORE Cabernet Sauvignon 2012. Donor: Mike Moore & Friends; Value: $695
Wordly Reds Basket, Hungry Hippie Tacos Gift Card
$115

Marqués De Riscal /RIOJA RESERVA 2003, Tenuta La Gabbiola Riserva Chianti Classico 2011, Santa Lucia Highlands Amerosa Pinot Nero 2008, Tenuta La Gabbiola Riserva Chianti Classico 2011, CATENA Malbec 2009. $200 Hungry Hippie Tacos gift card. Donors: Mike Moore & Friends, Hungry Hippie Tacos; Value: $375
Seasonal Sips Basket
$125

Danica Rosé, Flora Springs Cabernet Sauvignon 2008, RAEN Bodega Freestone Occidental Pinot Noir 2023, Hartford Old Vine Zinfandel 2013, Cross Cabernet Sauvignon 2006. Donor: Mike Moore & Friends; Value: $400
WreckIt Rage Room Gift Card
$30

$100 gift card to the WreckIt Rage Room in Burnsville, MN. Donor: WreckIt Rage Room; Value: $100

