Miracle League Of Henry County Corp

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Miracle League Sponsorship Opportunities 2026

Miracle League Friend
$40

This supports one player for the year!

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Miracle Maker
$100

Website recognition + social media

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All Star Supporter
$250

Name on sponsor board + recognition + website

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Banner Sponsor
$175

Outfield banner + social media + website

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Bleacher Sponsor
$200

Banner + recognition + website

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Dugout Sponsor
$250

Dugout signage + recognition + website

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Team Sponsor
$300

(Please contact to see availability)
Logo on jerseys + banner + website

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Game Day Sponsor
$400

Game recognition + booth opportunity + website

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Concession Sponsor
$500

Large banner + website + recognition

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Field Sponsor
$1,000

Field signage + website homepage logo + recognition + name on schedule

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Complex Sponsor
$5,000

Premium signage + recognition + Homepage website + Name on schedule

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Grand Slam Sponsor
$10,000

Top-tier visibility + event recognition + top website

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Founder Level
$200,000

Naming rights to the field

Permanent recognition

Wall of Fame placement

Legacy impact on generations

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