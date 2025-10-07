ES
Miss Bismarck Mandan Scholarship Competition
Miss BisMan Organization's People's Choice Award 2025
Miss Delegate #1 - Lyndsey Scheurer
$1
add
Miss Delegate #2 - Solveig Lovgren
$1
add
Miss Delegate #3 - Hope Burdolski
$1
add
Miss Delegate #4 - Sandra Tate
$1
add
Miss Delegate #5 - Keira Rambousek
$1
add
Miss Delegate #6 - Taytum Stuhr
$1
add
Miss Delegate #7 - Bethany Dreffs
$1
add
Miss Delegate #8 - Katherine Kurtz
$1
add
Miss Delegate #9 - Becca Simmon
$1
add
Teen Delegate #1 - Kendall Jones
$1
add
Teen Delegate #2 - Pheadrah Thorstad
$1
add
Teen Delegate #3 - Medora Rambousek
$1
add
Teen Delegate #4 - Londyn Devlin
$1
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout