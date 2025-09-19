Zeta Phi Beta Sorority Inc. Gamma Nu Zeta Chapter

Hosted by

Zeta Phi Beta Sorority Inc. Gamma Nu Zeta Chapter

About this event

Miss Essence Blue Revue Cotillion

109 N Black Horse Pike

Blackwood, NJ 08012, USA

Miss Essence Ticket
$150

Grants entry to the event with access to standard amenities and activities.

Pearl of a Legacy Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Corporate Sponsor of Event:

  • Full page Premium ad
  • Sponsor presents an award to Debutante(s)
  • Commemorative plaque
  • Photos with the 2026 Miss Essence Debs 
  • Premium logo/name of recognition exhibited at entrance of event


Diamond Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 5 tickets
  • Full Page Ad in Event Journal
  • Social Media Recognition
  • Personalized Thank You Card from 2026 Miss Essence Debs
  • Certificate of appreciation 
  • Premium logo/name exhibited at entrance of event
Sapphire Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets
  • Full Page Ad
  • Social Media Recognition
  • Personalized Thank You Card from 2026 Miss Essence Debs
Pearl Sponsor
$1,000
  • Full Page Ad
  • Social Media Recognition
  • Personalized Thank You Card from 2026 Miss Essence Debs
  • Includes 1 ticket
Add a donation for Zeta Phi Beta Sorority Inc. Gamma Nu Zeta Chapter

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!