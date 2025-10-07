Miss Magic City's People Choice

Charlotte Mantz
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Alyxandra Buschta
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Lilly Maus
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Aislynn Stevens
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Emily Pringle
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Brynlee Broadbent
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Taylee Broadbent
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Grace Duffin
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Baila Egge
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Brynlee Carnes
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Allie Braaten
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Naomi Mosley
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Angela Wold
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Adella Maus
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Addison Pringle
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Lora Wolle
$1
Hannah Ripplinger
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Becca Simmon
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Devyn Bechel
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Bethany Dreffs
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

Kathrine Jurtz
$1

You can vote for your favorite contestant to become our People's Choice winner for $1.00 a vote!

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing