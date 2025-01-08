eventClosed

Mission Valley After Prom's Jersey Auction

12913 Mission Valley Rd # A, Eskridge, KS 66423, USA

00 Taylor Brammell Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31.
2 Kyplee Jacobson Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
3 Hemi Duehring Basketball Jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
4 Annie Conley Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
5 Madisyn Kraus Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
10 Annie Bryan Basketball Jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
11 Adaline Bloomfield Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
12 Keagan Kraus Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
13 Abby Sims Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
14 Abby Packard
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
20 Harlie Tenbrink
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
21 Lillie Foster Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
22 Kailynn Jacobson
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
23 Kenzie Tomlinson Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
24 J'Lynn Wiseman Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
33 Paige Kibbee Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
Jena Grame Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Andre Shirley Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Meranda Bennett Carrier Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Wyatt Seastrom Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Piper Brobst Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Wyatt Whitten Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Keely Chesmore Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Spencer Brown Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Analeah Stewart Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
Harley Rayzor Wrestling Supporter shirt
$5

You will receive a supporter’s shirt to wear at wrestling meet on February 1. This shirt should be returned on Monday.
0 Luke Dudley Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
33 Jake Mills Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
1 Michael Vallecillo Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
2 Hunter Tenbrink Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
3 Bryce Bunger Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
3 Mason West Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
5 Ian Deters Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
5 Parker Kelley
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
10 Porter Deters Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
10 Skylur Hewitt
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
11 Devin Myers Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
11 Will Packard Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
14 Nick Rindt Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
15 Joel Johnston Basketball Jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
20 Lane Atwood Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
22 Conner Hoelting Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
24 Peyton Christiansen Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
25 Jace Taylor Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
1 Keegan Hoelting Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
34 Rykin Kraus Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
35 Ben Hernandez Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
41 Parker Durkin
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
44 Sam Bryan Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
44 Brian Vallecillo Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
45 Davion Jones Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
45 Gunnar Trickel Basketball jersey
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.
55 Greyson Reed
$5

You will receive the student’s away jersey to wear at the Winter Royalty game on January 31. Please return it at the end of the night.

