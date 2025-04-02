Activist San Diego
Mississippi Goddam: The After-Protest
438 Main St
Los Angeles, CA 90013, USA
Solo Ticket
$30
1 ticket, all the fun you can have.
Comrade Ticket
$50
2 tickets. Friends get benefits.
VIP Solo Ticket
$100
1 VIP entry with access to reserved seating, according to availability.
VIP Comrade Tickets
$180
2 VIP tickets with access to reserved seating, according to availability.
Butterfly Sponsorship
$200
Includes 6 tickets and outstanding karma points.
Bumblebee Sponsorship
$500
Includes 6 VIP tickets with access to reserved seating, according to availability.
Bread & Roses Sponsorship
$1,000
Includes 11 VIP tickets with access to reserved seating, according to availability.
Rosebush Sponsorship
$2,500
Includes 25 VIP tickets with access to reserved seating, according to availability.
Tortoise Sponsorship
$5,000
Includes 30 VIP names on the guest list, with access to reserved seating, according to availability.
Orca Sponsor
$10,000
Includes 40 VIP names on the guest list, with access to reserved seating, according to availability.
Pheonix Sponsorship
$15,000
Includes 50 VIP names on the guest list which includes reserved seating, according to availability.
