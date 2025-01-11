Maharashtra Mandal Atlanta
MMA Membership 2025
Adult Membership (Half Yearly)
$70
Half yearly membership for adults 18 and above
Child Membership (Half Yearly)
$35
Half yearly membership for children between 5 and 18 (Children under 5 are free)
Student Membership (Half Yearly)
$50
Half yearly membership for full/part time students at a college/university
Visiting Parents Membership (Half Yearly)
$35
Half yearly membership for visiting parents Should be added only to Adult/Student membership
