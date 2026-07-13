A golf course with sand traps in the foreground and a tree and buildings in the background, all under a sky with the "OLIVAS LINKS" logo.
Mickey Mouse Golf League, Inc.

Hosted by

Mickey Mouse Golf League, Inc.

About this event

MMGL T8 | The "OPEN" At Olivas Links GC * 08.08 | 08:AM SHOTGUN

3750 Olivas Park Drive Ventura

CA 93001

TOURNAMENT Fee | MMGL MEMBERS ONLY:
$115

Click On The “ADD +”  Button.  Select The # of Players You Are Paying For. 


TOURNAMENT Fee | DISNEY RETIREE MMGL MEMBERS ONLY [+Spouse]:
$105

Click On The “ADD +”  Button.  Select The # of Players You Are Paying For. 


TOURNAMENT Fee | MMGL GUESTS [NON-MEMBERS]:
$115

Click On The “ADD +”  Button.  Select The # of Players You Are Paying For. 


SKINS | OPTIONAL FOR MMGL MEMBERS ONLY:
$5

Click On The “ADD +” Button To Select A MAXIMUM of “1” (ONE) Skins Per MMGL Member You Are Registering & Paying For [In This Transaction] For A Chance To Earn/Win SCRIP For Best Score Per Hole!  *IF You Are Paying For Multiple MMGL Members, Select The # of Players Who Are Opting To Participate In Skins [In This Specific Tournament]. **Non-Members/Guests [& New MMGL Members Without Established Indexes] Are Excluded From Participating.


RESERVATION 4 The MMGL Family Post-Round "Picnic" At BJ's:
$13

*The $13 Will Automatically Be Credited On Your Account Towards Our Next Tournament In September [El Dorado GC], As Long As you Actually Attend The AYCE [All You Can Eat] "Picnic" Luncheon. BJ's Requires A NON-REFUNDABLE Deposit Guaranteeing A MINIMUM of 40 [At $40 Per Person].

Purchase BJ's "Picnic" Luncheon Pass 4 NON-Playing Guests:
$25

*GUESTS NOT PLAYING IN THE TOURNAMENT May Still Attend Our MMGL Family Picnic - At BJ's Oxnard - Fore Only $25 Per Person... That's A Discount of $15, Just 4 You!

Incremental - BY PERMISSION ONLY
$10

DO NOT USE.

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