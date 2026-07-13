MMGL T8 | The "OPEN" At Olivas Links GC * 08.08 | 08:AM SHOTGUN

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About this event
CA 93001
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Click On The “ADD +” Button. Select The # of Players You Are Paying For.
Click On The “ADD +” Button To Select A MAXIMUM of “1” (ONE) Skins Per MMGL Member You Are Registering & Paying For [In This Transaction] For A Chance To Earn/Win SCRIP For Best Score Per Hole! *IF You Are Paying For Multiple MMGL Members, Select The # of Players Who Are Opting To Participate In Skins [In This Specific Tournament]. **Non-Members/Guests [& New MMGL Members Without Established Indexes] Are Excluded From Participating.
*The $13 Will Automatically Be Credited On Your Account Towards Our Next Tournament In September [El Dorado GC], As Long As you Actually Attend The AYCE [All You Can Eat] "Picnic" Luncheon. BJ's Requires A NON-REFUNDABLE Deposit Guaranteeing A MINIMUM of 40 [At $40 Per Person].
*GUESTS NOT PLAYING IN THE TOURNAMENT May Still Attend Our MMGL Family Picnic - At BJ's Oxnard - Fore Only $25 Per Person... That's A Discount of $15, Just 4 You!
DO NOT USE.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!