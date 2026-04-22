MMWC Presents the Westside Urban Farmers Market

Hosted by
About this event
10 dates, Schedule must be approved before submitting payment
5 dates, Schedule must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
Must be approved before submitting payment
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!