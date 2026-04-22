Messiahs Market

Hosted by

Messiahs Market

About this event

MMWC Presents the Westside Urban Farmers Market

1512 W 4th St

Wilmington, DE 19805, USA

Full Season Prepay
$150

10 dates, Schedule must be approved before submitting payment

Half Season Prepay
$75

5 dates, Schedule must be approved before submitting payment

June 19 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

July 3 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

July 17 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

July 31 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

August 14 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

August 28 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

September 11 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

September 25 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

October 9 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

October 23 Vendor Reservation
$20

Must be approved before submitting payment

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