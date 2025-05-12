Jobs Daughters International-Grand Guardian Council of MN
eventClosed
MNJD Camp Gear Additional Purchases
Black T-Shirt Brand: Gildan G640 Adult Softstyle® T-Shirt
$10
closed
Purple T-Shirt Brand: Gildan G640 Adult Softstyle® T-Shirt
$10
closed
Black Youth T-shirt Brand: Gildan G640B Youth Softstyle
$10
closed
Purple Youth T-shirt Brand: Gildan G640B Youth Softstyle
$10
closed
Black Port & Company PC78 Core Fleece Crewneck Sweatshirt
$25
closed
Purple Port & Company PC78 Core Fleece Crewneck Sweatshirt
$25
closed
Black Port & Company Core Fleece Pullover Hooded Sweatshirt
$25
closed
Purple Port & Company Core Fleece Pullover Hooded Sweatshirt
$25
closed
Black POCKET Sweatshirt Port & Company Core Fleece Crewneck
$25
closed
Black Bella + Canvas 3512 Unisex Jersey Long-Sleeve Hoodie
$25
Lightweight material
Lightweight material
seeMoreDetailsMobile
closed
Black Sport-Tek Women's PosiCharge ® Competitor ™ Polo
$20
closed
Purple Sport-Tek Women's PosiCharge ® Competitor ™ Polo
$20
closed
Purple Sport-Tek Men's PosiCharge ® Competitor ™ Polo
$20
closed
Black Sport-Tek Men's PosiCharge ® Competitor ™ Polo
$20
closed
Purple Next Level N1533 Ladies' Ideal Racerback Tank
$10
closed
Black Next Level N1533 Ladies' Ideal Racerback Tank
$10
closed
Black Open Bottom Sweatpants Port & Company PC78P Cor
$25
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout