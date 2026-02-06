MBA Association Robert H. Smith School of Business

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About this event

Monte Carlo 2026

7801 Alumni Dr

College Park, MD 20742, USA

Full Time MBA Student Ticket
$25

THEME - CASINO ROYALE
Includes admission to all event activities, food, beverages, and entertainment.

Part Time | Flex MBA Student Ticket
$60

THEME - CASINO ROYALE
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Online MBA Student Ticket
$60

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Executive MBA Student Ticket
$60

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Faculty & Staff Ticket
$60

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Smith MS Student Ticket
$60

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Smith Alumni Ticket
$60

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Guest Ticket (+1 or Partner Ticket)
$60

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