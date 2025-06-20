Monte Carlo Night

Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
Non-member Admission
$125
Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
New membership Sign-up Admission
$110
Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
Grants entry to the event, $150 in funny money for game play and access to standard amenities and activities.
SPONSORSHIP: Royal Flush
$3,000
Titled as a presenting sponsor Company name and logo featured on printed event materials Company name and logo featured on event banner & signage Company name and sponsorship level at a gaming table
Company name listed as a Royal Flush Sponsor in event advertisements, releases and listings Ten (10) drawing tickets
Slide in our Slide Show
Solo social media recognition Eight Complimentary tickets
Titled as a presenting sponsor Company name and logo featured on printed event materials Company name and logo featured on event banner & signage Company name and sponsorship level at a gaming table
Company name listed as a Royal Flush Sponsor in event advertisements, releases and listings Ten (10) drawing tickets
Slide in our Slide Show
Solo social media recognition Eight Complimentary tickets
SPONSORSHIP: Full House
$2,000
Company name listed as a Full House Sponsor in event advertisements, releases and listings Company name and sponsorship Ieve I at a gaming table
Company name and logo featured on event signage
Slide in our Slide Show Eight (8) event drawing tickets Social media recognition Six Complimentary tickets
Company name listed as a Full House Sponsor in event advertisements, releases and listings Company name and sponsorship Ieve I at a gaming table
Company name and logo featured on event signage
Slide in our Slide Show Eight (8) event drawing tickets Social media recognition Six Complimentary tickets
SPONSORSHIP: High Card
$1,500
Company name listed as a High Card Sponsor in event advertisements, releases and listings
Company name and sponsorship level at a gaming table
Company name and logo featured on event signage Slide in our Slide Show Six (6) event drawing
tickets Social media recognition
Four Complimentary tickets
Company name listed as a High Card Sponsor in event advertisements, releases and listings
Company name and sponsorship level at a gaming table
Company name and logo featured on event signage Slide in our Slide Show Six (6) event drawing
tickets Social media recognition
Four Complimentary tickets
SPONSORSHIP: Gaming Table
$750
Company name and sponsorship
level at a gaming table Slide in our Slide Show
Two Complimentary tickets
Company name and sponsorship
level at a gaming table Slide in our Slide Show
Two Complimentary tickets
SPONSORSHIP: Company table
$1,000
Reserved Company table with eight event tickets
Reserved Company table with eight event tickets
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!