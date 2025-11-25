Monthly Education Series: December - Bunny Grooming: Beyond Basics

2 Park Dr

Unit 1, Westford, MA 01886, USA

Dutch Donation (in-person)
$35

Limited availability! Grants admittance for one to the hands-on portion of this class, located at our Westford shelter. Also includes meeting link for live event plus recording sent to your inbox.

Netherland Dwarf Donation
$5

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

Mini Rex Donation
$10

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

Mini Lop Donation
$25

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

New Zealand Donation
$50

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

Continental Donation
$100

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

Lionhead Love
Free

Grants meeting link for live event plus recording sent to your inbox

Add a donation for House Rabbit Network

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!