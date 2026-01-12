Moosewood

Offered by

Moosewood

About the memberships

Moosewood Nature Center Membership

Student
$10

Valid for one year

K-12 or full-time college student.

Individual
$20

Valid for one year

Individual adult membership.

Partner
$25

Valid for one year

Membership for you and your partner.

Family
$30

Valid for one year

Membership for all family living with you.

Supporting
$50

Valid for one year

Supporting family membership at $50 level.

Supporting
$100

Valid for one year

Supporting family membership at $100 level.

Supporting
$500

Valid for one year

Supporting family membership at $500 level.

Patron
$1,000

Valid for one year

Benefactor family membership at $1,000 level.

Major Patron
$3,000

No expiration

Lifetime family membership at $3,000 level.

Benefactor
$5,000

No expiration

Lifetime family membership at $5,000 level.

Monthly membership
Pay what you can

Renews monthly

Spread your annual payment out over the entire year. Includes a family membership.

Other
Pay what you can

Valid for one year

Feeling generous? Contribute an amount not listed. Includes a family membership.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!