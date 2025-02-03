eventClosed

Morning Star Academy's Silent Auction

1426 Tanglefoot Ln, Bettendorf, IA 52722, USA

The Groves in Orlando, FL
$1,260

7-night stay in a 3bd/2ba condo at The Groves in Orlando, FL. Sleeps up to 8 people (1 king, 2 queen, 1 pullout). Amenities include the Surfari Waterpark that has a lazy river, slides, kids' splash area and family-friendly park activities. Each spacious suite includes a fully equipped kitchen, a living room, and a dining area. A washing machine and dryer are provided, as is a screened-in balcony. Free WiFi is available throughout the property and private parking is available on site. Most dates available May-November, January-February. Cannot be used in December, March or April. Must be used by February 2026. Donated by Mark & Deb Emde. Valued at $1800. Certificate will be given to make arrangements.
3-day, 2-night stay at Spoon Lake
$700

Enjoy a 3-day, 2-night stay in a 5-bedroom lake house on Spoon Lake in Oak Run, IL. (15 mi from Galesburg). There is a small beach with a diving board off the dock. Bring bikes and fishing poles, hiking shoes and swimsuits to take advantage of everything nature has to offer. Donated by Bill and Karla Sandry. Valued at $1,000. Certificate will be given to make arrangements.
Corporate Training Workshop
$2,500

6-hour Corporate Training Workshop to be held at your location for your leadership team by locally renowned Fortune 50 consultant Jessica Billiet. Choice between 2 topics: Change Management or Longevity Leadership. Donated by Jessica Billiet. Valued at $10,000. Certificate will be given to make arrangements. Note: electronic files will be shared with you to make copies for your team to use during the session.
Horsemanship Class for 4
$600

Half-day horsemanship class for 4 people at Excelsior Ranch in Princeton, IA. (Work will be on the ground, not on horseback.) Donated by Jessica Billiet. Valued at $1,200. Certificate will be given to make arrangements.
Broil King Pellet Grill
$500

Broil King Crown Pellet 500 grill (model number 494051) with one bag of pellets. Donated by Zeglins. Valued at $920. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
1911 Ronin® 9mm Handgun
$642

The Springfield Armory® Ronin® in 9mm combines a legacy of service with the features modern shooters demand. Built on a foundation of strength, the Ronin sports forged steel slides and frames — carbon steel in the former and stainless steel in the latter — and a hammer-forged barrel. The pistol features a standard 5" barrel, traditional recoil spring assembly and barrel bushing, and a tactical rack rear sight with a fiber optic front. Donated by Springfield Armory. Valued at $917. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
Red Bull Beverage Cooler
$350

New Red Bull Slim Mega Cooler with delivery included to local QC area. Dimensions: 15.4Wx18.9Dx56.5H. 88lbs. Donated by Vander Vending. Valued at $700. Certificate will be given to make arrangements.
Model 2020 Rimfire Classic .22 LR Rifle, Grade A Walnut
$483

The Model 2020 Rimfire Classic with a Grade A Turkish walnut stock is built around our smooth operating action with dual cocking cams and a hard chrome bolt. Featuring a classic look and feel, the barrel is sporter contoured and free floated for an accurate day afield. Guaranteed to shoot 1” or less at 50 yards with quality ammunition in the hands of a qualified shooter the rifle and magazine are cross compatible with Ruger® 10/22® of the same capacity. Donated by Springfield Armory. Valued at $690. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
Green Thumbers
$455

Red Sunset Maple Tree, includes planting service in the Quad Cities area only, donated by The Green Thumbers. Valued at $650.
Hellcat® 3″ Micro-Compact OSP™ 9mm Handgun
$433

The Springfield Armory® Hellcat® raises the bar on concealed carry pistols with service pistol comfort, capacity and accuracy in a remarkably compact chassis. Offering up to an amazing 13+1 rounds on tap, the Hellcat Micro-Compact OSP™ (Optical Sight Pistol) has its billet-machined rear slide deck cut to accept a micro red dot sight. Premium features like a 3" hammer-forged Melonite®-coated 1:10"-twist barrel and svelte 1" grip width define the Hellcat® line. Donated by Springfield Armory. Valued at $643. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
Cozy up by the Fire Pit
$419

Concrete 32-inch round gas fire pit featuring a 201 burner and a steel fire bowl with 50,000 BTUs. Made with lava rocks to provide maximum warmth. Includes a PVC weatherproof cover. Donated by K&K Hardware. Valued at $599. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
Photography Session
$315

Full-family photography session with Stephanie Michelle. Donated by Stephanie Peterson. Valued at $450. Certificate will be given to make arrangements.
Original Artwork item
$200

22x28 inch original painting on canvas by local artists Hannah and Emma Norris, age 16.
GFY-1 Magazine-Fed Semi-Auto Bullpup Home Defense Shotgun
$245

The GFY-1 is a short and handy Shotgun in the classic bullpup configuration (action and magazine behind the trigger). Bullpup shotguns accommodate a longer barrel without adding unnecessary length, and allow you to hold the weapon closer to your body. At only 2 inches longer than the Mossberg 590 Shockwave, The 28.5-inch GFY-1 is ideal for the narrow corridors of home defense and tactical use. The GFY-1 bullpup shotgun is compatible with MKA-1919 magazines and accepts 2 3/4 and 3-inch 12ga ammo. The GFY-1 features adjustable flip-up sights, as well as a bottom Picatinny rail for mounting accessories. Red dots and reflex sights can also be installed on the GFY-1 for faster target acquisition. Donated by Max Pikulskiy. Valued at $350. Certificate will be given to make pick-up arrangements.
One-year Premium Wash Club at Power Wash
$245

One-year premium wash club membership for one vehicle (unlimited washes) at any of 5 QC locally-owned Power Wash locations. Donated by Power Wash. Valued at $350. Certificate will be given to make arrangements.
Tech Basket
$217

Apple Watch SE (Gen 2) 40mm Midnight, 3-in-1 Charging Stand and Airtag donated by Thrivent. Valued at $310.
Cigars & Whiskey
$210

Basket includes 8 Cigars, 1 bottle of Johnnie Walker Black label, plus a gift card. Donated by The Cigar Social. Valued at $300.
Private home pool party
$210

Private home pool party with pizza and cake provided for up to 20 people. Perfect for a birthday, class party or guys/girls day! Home location is in Bettendorf, IA, near TBK. Donated by Matt & Sara Miller. Valued at $300. Certificate will be given to make arrangements.
Paint on Canvas Class
$150

Private paint-on-canvas class with the art teacher for up to 8 people. Donated by Sylvia Miller. Valued at $240. Snacks donated by the K-2nd grade teachers: Jennie Cornett, Naomi Ruscitti, and Julia Nutter. Priceless! One dozen cookies donated by R&R Sugar Spoon. Valued at $30. Certificate will be given to make arrangements.
Hurts Donuts
$210

$250 gift card (roughly one dozen per month for 12 months), and merch. Donated by Hurts Donuts. Valued at $300.
Advanced Firearms Training item
$210

Three 1-hour private advanced firearms training classes with certified instructor John Howell. These classes are for adults only and will be tailored to your skill level and topic preferences. Class will be conducted at an outdoor range close to the Quad Cities. Bring your own gun and a minimum 100 rounds of ammunition. Valued at $300. Certificate will be provided to make arrangements.
Sundown Mountain Resort
$100

2 Lift passes with ski rental donated by Sundown Mountain Resort. Valued at $300.
Soap Making Class for 4 (class #1) item
$200

Enjoy an evening with friends or family learning the art of making soap. Up to 4 guests will learn, help create, and take home 14 bars of soap each. Donated by Shay Voss. Valued at over $250. Certificate will be given to make arrangements.
Soap Making Class for 4 (class #2) item
$200

Enjoy an evening with friends or family learning the art of making soap. Up to 4 guests will learn, help create, and take home 14 bars of soap each. Donated by Shay Voss. Valued at over $250. Certificate will be given to make arrangements.
Autographed Green Bay Packers Football
$200

2024 Green Bay Packers autographed (digitally transferred) football with signatures from all players and coaches. Donated by the Green Bay Packers Give Back Program.
Monarch
$200

$250 gift card to Monarch Kitchen & Bar donated by Monarch.
Iowa City Activity Pack
$182

Iowa City Activity Pack! Family pass for 5, donated by the Iowa Children's Museum at Coral Ridge Mall. Valued at $60. 4 tickets to Jurassic Quest Xtream May 2-4, punch card for GreenState Family Fieldhouse drop-in basketball or pickleball, and 4 skate passes to The Rink at Coral Ridge Mall, donated by Oak View Group Iowa City. Valued at $260.
High Five!
$175

One week of full-day High Five camp with meals for one 1st-5th grader, June 23-27, 2025. Donated by Coram Deo Bible Church. Valued at $250. Certificate will be given to make arrangements.
Wear the Kids Out Bundle
$175

Wear the Kids out with: 4 one-time-use passes to the Bettendorf Family Museum valued at $40. 2 jump passes to Elevate in Davenport valued at $50. 4 all-day adventure passes to the Fun Station in Eldridge valued at $160. 10 sandwich gift cards to Chick-fil-A at NorthPark, valued at $60.
Chicago Daytrip
$138

Enjoy a day in Chicago: 4 general admission passes donated by the Field Museum. Valued at $88. 4 passes to City Mini Golf. Valued at $48. 2 tickets to any preview performance of Dhaba on Devon Avenue, donated by the Writer's Theatre Chicago. Valued at $190.
Meat!
$140

Four $50 gift cards donated by Johnnie's Meat Market. Valued at $200.
Autographed NBA Basketball
$75

NBA basketball signed by Ben Simmons. Authentication certificate included. Donated by Jameson Miller. Approximate value: $200.
YMCA
$140

3-month YMCA Family Membership and gift basket. Donated by the YMCA. Valued at $200.
Golf Outing for 4
$140

Round of golf with cart for 4 people at Crow Valley Golf Club in Davenport, IA. Donated by Skyler and Rebekah Sandry. Certificate will be given to make arrangements.
Kansas City Fun
$132

Have fun in Kansas City, MO! 4 tickets donated by the Kansas City Zoo & Aquarium. Valued at $88. 4 tickets to a 2025 game donated by the Kansas City Royals. Valued at $100.
Self Care Basket
$130

Self-care basket includes a robe, towel, bath salts, body cream, candle and sugar scrub. Donated by Thrivent. Valued at $150. 30-minute massage gift card donated by Bettendorf Massage Therapy. Valued at $35.
Concert Date Night
$95

2 general admission tickets to a show of your choice in 2025 at The Rust Belt in East Moline, IL. Donated by The Rust Belt. Valued at $120. $40 gift card donated by the Mississippi River Distilling Company in LeClaire, IA.
Club Carwash
$100

3-month unlimited car washes donated by Club Carwash. Valued at $160. Certificate will be given to make arrangements.
Happy Joe's
$105

One large pizza per month for 6 months, donated by Happy Joe's. Valued at $150.
gorjana
$105

$150 gift card for jewelry donated by gorjana.
For Your Gal
$82

Treat your special gal - just because! $20 gift card donated by Steel Plow. One 8-inch ice cream cake donated by Here's the Scoop. Valued at $28. 3 flower bouquets donated by Deep Roots Muddy Boots. Valued at $90. Certificate will be given to make arrangements for flowers.
Fleur De'cor Consultation
$91

Bringing You Beautiful Interiors: Dianna Donahue Owner + Decorator of Fleur de'cor Interiors Inc. will come into your home for a 1.5-hour consultation. Specializing in paint color consults, Space planning + Design ideas, Kitchen + Bath updating. Whether you need help selecting lighting, flooring, furniture, etc. Dianna will help update or finish off your space. Be sure to check out Fleur de'cor Interiors located in the Village of East Davenport. Donated by Dianna Donahue. Valued at $130. Certificate will be given to make arrangements.
John Deere Classic
$88

2 flex tickets to the 2025 John Deere Classic. Donated by JDC. Valued at $125. Note: Tickets will be emailed to the winning bidder in June 2025.
Cardinals tickets
$84

2 tickets to a St. Louis Cardinals game, to be used Monday-Thursday in June - August 2025. Donated by the St. Louis Cardinals. Valued at $120+
Creation Museum
$80

2 tickets to the Creation Museum in Petersburg, KY. Donated by Answers in Genesis. Valued at $114.
Hungry Hobo item
$77

One 6-foot party sub donated by Hungry Hobo. Valued at $110.
Kwik Trip #1
$77

$50 gift card and 5 car washes, donated by Kwik Trip. Valued at $110.
Kwik Trip #2
$77

$50 gift card and 5 car washes, donated by Kwik Trip. Valued at $110.
Kwik Trip #3
$77

$50 gift card and 5 car washes, donated by Kwik Trip. Valued at $110.
Handmade Japanese Greeting Cards
$77

10 handmade Japanese greeting cards for a variety of occasions. Donated by Yuka Bosch. Valued at $100.
Stampin' Up!
$50

Stampin' Up! basket with 5 paper pumpkin kits, ribbons, and 10 handmade cards. Donated by Janeen Mack. Valued at $150.
Dental Care Basket
$60

Dental care basket for kids, includes a professional Philips Sonicare kids' power toothbrush donated by Thomas Olson Family Dentistry. Valued at $100.
Beginner Gun Safety Course item
$70

One-hour beginner gun safety course with certified instructor John Howell. The class will cover firearm safety, firearm storage and maintenance, and fundamentals of marksmanship. Class will be conducted at an outdoor range close to the Quad Cities. Equipment will be provided if you do not own a gun. Valued at $100. Certificate will be provided to make arrangements.
Mary Kay
$70

Beach-themed Mary Kay basket with sunscreen, after-sun gel, beach towel and $25 gift card donated by Jennie Cornett. Valued at $100.
Minnesota Twins Autographed Picture
$45

Autographed picture of Carlos Correa donated by the Minnesota Twins. Valued at $100.
Cinco de Mayo
$63

$50 gift card donated by Hy-Vee on Devils Glen, Bettendorf. One bottle of Centenario Tequila, valued at $35. Variety of taco party food items.
Play Time
$48

Includes both Playmobil Family Fun and Wiltopia sets. Valued at $85.
Pizza & Putting Bundle
$57

4 certificates to enjoy an afternoon at the Palmer Hills Forge putting course. Donated by Palmer Hills. Valued at $32. $50 gift card donated by Casey's.
Niabi Zoo
$56

Family 4-pack includes 4 admission passes, 4 passes for the Carousel, and 4 train passes. Donated by Niabi Zoo. Valued at $80.
Whitey's gift bundle
$53

Whitey's sweatshirt, baseball cap, ice cream scoop and gift cards. Donated by Whitey's. Valued at $75.
Aqua-Tech Car Wash gift basket item
$40

Car wash gift basket with car washing items and $50 tunnel wash gift card. Donated by Aqua-Tech Car Wash. Valued at over $75.
Lincoln Children's Zoo
$40

Family 4-pack tickets with train ride, donated by the Lincoln Children's Zoo in Lincoln, NE. Valued at $76.
Golf Outing for 2
$47

Golf outing for 2 people with cart, donated by Hidden Hills Golf Course. Valued at $67.
Chess Set item
$42

Handcrafted wood chess set. Valued at $60.
Silver Sandals
$25

Silver Azalea Wang Gemelli Sandal, size 10 from Nordstrom. Valued at $60
Black Sandals
$25

Black Azalea Wang Gemelli Sandal, size 10 from Nordstrom. Valued at $60.
Illusionist Rick Thomas
$39

2 tickets to see Illusionist Rick Thomas on April 24th, donated by the Adler Theatre. Valued at $55.
Iowa Cubs
$38

4 general admission tickets to any home game in the 2025 season, except Opening Day and July 3rd. Donated by the Iowa Cubs. Valued at $54.
Target item
$35

$50 gift card donated by Target.
Dubuque National Mississippi River Museum & Aquarium
$35

2 tickets donated by the Dubuque National Mississippi River Museum & Aquarium. Valued at $50.
Aldi Charcuterie
$35

$25 gift card to Aldi, charcuterie recipe cards, and snacks to get you started with a board! Valued at $50.
Red Red Wine
$32

2 bottles of Felony Red wine and 2 wine glasses donated by Wide River Winery. Valued at $45.
Iowa State Fair
$31

4 tickets to the 2025 Iowa State Fair. Donated by the Iowa State Fair. Valued at $44.
Oriental Trading item
$15

$25 gift certificate donated by Oriental Trading Company.
Gourmet Gift Baskets item
$18

$25 gift certificate donated by GourmetGiftBaskets.com.
Laundry Service #1
$60

$99 gift certificate to Giant Laundromat for single or couple laundry service (covers one month subscription). How it works: Every week, put your dirty laundry on your porch or designated area. We will pick it up, wash, dry, fold, and deliver it back to you the next day. Put hours back in your week so you can do what you love!
Laundry Service #2
$60

$99 gift certificate to Giant Laundromat for single or couple laundry service (covers one month subscription). How it works: Every week, put your dirty laundry on your porch or designated area. We will pick it up, wash, dry, fold, and deliver it back to you the next day. Put hours back in your week so you can do what you love!
Laundry Service #3
$60

$99 gift certificate to Giant Laundromat for single or couple laundry service (covers one month subscription). How it works: Every week, put your dirty laundry on your porch or designated area. We will pick it up, wash, dry, fold, and deliver it back to you the next day. Put hours back in your week so you can do what you love!
Laundry Service #4
$60

$99 gift certificate to Giant Laundromat for single or couple laundry service (covers one month subscription). How it works: Every week, put your dirty laundry on your porch or designated area. We will pick it up, wash, dry, fold, and deliver it back to you the next day. Put hours back in your week so you can do what you love!
Laundry Service #5
$60

$99 gift certificate to Giant Laundromat for single or couple laundry service (covers one month subscription). How it works: Every week, put your dirty laundry on your porch or designated area. We will pick it up, wash, dry, fold, and deliver it back to you the next day. Put hours back in your week so you can do what you love!

