Morris Park Singers 2025 Silent Auction

#1 Escape Room with Music Director Danny Dahlquist-Johnson
$100

Starting bid

Looking for a challenge? You and up to three of your best problem-solvers can attend an escape room at Mission Manner, followed by (hopefully celebratory) drinks at Headflyer Brewery with Morris Parks Singers’ director, Danny Dahlquist-Johnson and his husband Kevin Dahlquist-Johnson! Included: entry for up 4 people to an escape room at Mission Manner, drinks at Headflyer Brewery Donated by: Morris Park Singers Estimated Market Value: $260
#2 Minnesota Monthly Grill Out Basket
$35

Starting bid

Everything you need for an amazing outdoor grill party! Welcome summertime with this basket that includes a sampling of summer beverages, coozies, and even sunnies for the best cookout. Carry it all to the backyard with the stylish totes and you’re good to go! Included: 1 bottle of Golden Knot Chardonnay; 1 can each of Dual Citizen Lake State Lager, Indeed Brewing Company Pine Lime Cream Ale, Untitled Art. Florida Hard Seltzer - Blackberry Agave, Untitled Art. Non-Alcoholic Italian Style Pils, Dale’s Pale Ale, Dale’s Light American Lager, and Wynk Lime Twist THC seltzer; 2 Blue Ice shooters; 2 Mike’s Hard Lemonade coozies; 2 pairs of sunglasses; 4 The Spirit of MN Minnesota Monthly magnets; 2 The Spirit of MN Minnesota Monthly tote bags. Must be 21+ to bid and must pick up in person. Donated by: Minnesota Monthly Estimated Market Value: $70
#3 Būch Brewery Hard Kombucha and THC Seltzer Pack
$50

Starting bid

Chill out with a variety pack of Būch Brewery’s Hard Kombucha Seltzer, THC Seltzers, and THC-Infused Kombucha! Includes a variety of flavors, from Apricot to Cranberry Cardamom to Dragonfruit Açai. Rock the Būch Brewery trucker hat on your way to save with the included BOGO vouchers! Included: 8 Būch Brewery Hard Kombucha Seltzers, 8 THC Seltzers, 4 THC-Infused Kombucha Soda, Būch Brewery trucker hat, Būch Brewery t-shirt, Būch Brewery sunglasses, 3 Būch Brewery stickers, 2 Būch Brewery buy-one-get-one free vouchers Must be 21+ to bid and must pick up in person. Donated by: Būch Brewery Estimated Market Value: $135
#4 Billy Yards Billiards Pool Table and Services Package
$250

Starting bid

The perfect addition to your basement or game room is here! This Brunswick Bristol 8-foot billiards table is yours to make your own. Take a look at the wide range of vibrant colors available with your included cloth service! Delivery, assembly, and guaranteed precise leveling are included in this package, so you don't need to worry about a thing. All the necessary accessories (a full set of billiard balls, 8-ball triangle, cues, a wall-mount cue rack and more) are also included, so you'll be ready for your first break right away! Included: Brunswick Bristol 8-foot pool table with 3-piece slate; set of 8 billiards balls; 8-ball billiards triangle; cues; wall-mount cue rack; brush; chalk; new Championship Invitational Teflon Cloth service in color of your choice; delivery (free within 60 miles of Minneapolis), assembly, and guaranteed precise leveling service Donated by: Billy Yards Billiards Estimated Market Value: $950
#5 Handmade Ceramic Bowls Collection
$40

Starting bid

Make a statement with stunning handmade ceramic dishes! Subtle and beautiful designs are a standout addition to any home, from a matching set of six speckled cereal bowls to a large serving bowl with a deep blue accent. Bring home this gorgeous set and elevate your houseware collection! Included: Ceramic serving-size bowl, set of 6 cereal bowls Donated by: Kelly Taylor Pottery Estimated Market Value: $250
#6 Handmade Ceramic Serving Platter Collection
$40

Starting bid

Bring a touch of handmade quality to your houseware with these beautiful ceramic serving dishes! Featuring a stunning deep blue color and purple accents, these will be the talk of any dinner party. Included: Ceramic serving platter, serving plate Donated by: Kelly Taylor Pottery Estimated Market Value: $350
#7 Two Wooden Spoons
$50

Starting bid

These wooden cooking spoons were found in a branch of a black walnut tree in Afton, MN. The branch was split with a froe, shaped with a hatchet and found its final shape with the help of a carving knife in the hands of choir member Johannes Carlsen. Is it meant to be used? YES! Can it be washed in the dishwasher? NO! Finished in Tung oil. Re-oiling will be necessary eventually with normal use. Included: 2 wooden cooking spoons Donated by: Johannes Carlsen Estimated Market Value: $100
#8 Handcrafted Jewelry Basket
$40

Starting bid

From a subtle statement with matching earrings and bracelet with intricate leaf charms to a bold lotus necklace, there’s something here for every style. Deck yourself out in handcrafted jewelry by Kathy Curti that will stand out in any room! Included: 4 bracelets of varying styles, 5 necklaces of varying styles, 6 pairs of earrings in varying styles Donated by: Kathy Curti Estimated Market Value: $180
#9 Art by Erika Lambert Party Pack
$40

Starting bid

Your pet is the cutest pet of them all (obviously) - make their adorable-ness a statement in your home with a custom pet portrait! Take home some other artsy goodies including a handmade crochet cat, a leather journal, and a notecard set to express your own creativity! Included: mini easel and art, party animal journal, crochet cat, notecard painting booklet, voucher for 8x8 pet portrait Donated by: Erika Lambert Estimated Market Value: $156
#10 Adobe Creative Cloud Pack
$200

Starting bid

Get creative with Adobe! Includes a one-year subscription to Adobe Creative Cloud, including all the tools you need for your projects from Photoshop to Premiere and everything in between. Show off your artistic side with Adobe-branded stickers, pins, pens, and a pencil bag to carry it all in! Includes: One-year subscription to Adobe Creative Cloud, Adobe sticker pack, Adobe enamel pins, Adobe pen set, Adobe pencil case Donated by: Anya Klaassen Estimated Market Value: $750
#11 Music Heals the Soul Painting (24"x 18")
$25

Starting bid

A statement piece to show your love of music and art - make this painting a focal point in your home! This original from Froriginals Art featuring a bright neon guitar will be the highlight of any room. We agree - music heals the soul! Donated by: Jocelyn Mickelsen Estimated Market Value: $50
#12 Handmade Doilies
$5

Starting bid

Give your table a touch of elegance with handmade doilies! Featuring a soft light blue and an oatmeal color, these delicate doilies will elevate your dining table with a sense of timeless grace. Included: 1 light blue doily, 1 oatmeal doily Estimated Market Value: $40 Donated by: Ruth Nosan
#13 Minneapolis Coffee Pack
$75

Starting bid

Get that much-needed caffeine boost with this collection of beans from Minnesota coffee roasters! Featuring beans from Sovereign Grounds, Dogwood Coffee, Misfit, and Northern Coffeeworks, this set of brews will keep you going during those long summer days. A sleek French press and hand-crafted cork and walnut coasters are perfect for those cozy mornings with your new favorite cup of joe. Includes: 1 bag of Sovereign Grounds Turkish Roast coffee beans, 1 bag of Dogwood Coffee Bear Hug coffee beans, 1 bag of Northern Coffeeworks Boundary Waters coffee beans, 1 bag of Misfit beans, 1 Dogwood mug, $25 Dogwood Coffee gift card, $10 Northern Coffeeworks gift card, French press, set of 6 cork and walnut coasters Donated by: Morris Park Singers Alto Section, Dogwood Coffee, and Stephen Schacht Estimated Market Value: $175
#14 Local Brewery and Dining Gift Card Pack
$150

Starting bid

Explore the Twin Cities brewery and dining scene with this pack of assorted gift cards! With a total value of over $300, get discounts up to $50 at breweries and restaurants including Surly Brewing Co., Wild Mind Ales, and The Nicollet Diner. Included: Gift cards - Būch Brewery ($50), Surly Brewing Co. ($40), The Creekside Supper Club and Lounge ($30), The Corner Bar ($30), Falling Knife Brewing Co. ($30), Insight Brewing ($30), Industrial Brewing ($20), Pryes Brewing Co. ($20), The Nicollet Diner ($20), Stray Dog Restaurant and Bar ($20), Arbeiter Brewing Co. ($20), Bumbling Foods Mead ($15), Wild Mind Ales ($10) Donated by: Skippy the Bush Kangaroo Estimated Market Value: $335
#15 Game Night Bundle
$75

Starting bid

Compete with your friends and family with a set of fun board games! Work together to explore the Nordic coastline with collaborative tile game Beacon Patrol, build the tallest campfire block stack–but don’t topple it–in Tinderblox, read your teammates’ minds (or don’t–with hilarious results) in Wavelength, and more! Included: Beacon Patrol, Tinderblox, Wavelength, Lumberjacks with Rocket Launchers, Unstable Unicorns, $10 gift card for Tower Games, $40 Puzzle Competition Gift Card from Sarah Does Puzzles Donated by: Morris Park Singers Alto Section and Sarah Does Puzzles Estimated Market Value: $156
#16 Stationery Kit
$60

Starting bid

Send some love with this set of stationery goodies! Say “thank you” with a set of mushroom-themed cards, remind those faraway friends that you’re thinking of them with a floral note, and keep your thoughts in one of these bright journals. Your postage is taken care of with the included Forever USPS stamps! Included: 20 Forever USPS stamps, 9 vinyl stickers, set of Pentel gel pens, 2 boxes of thank you cards, 4 blank journals Donated by: Jocelyn Mickelsen Estimated Market Value: $130
#17 Nature Photography and Framing Gift Certificate
$50

Starting bid

Bring the outside in with these beautiful nature photos! Featuring critters like a regal hummingbird, a curious owl, and a frog settled on a lily pad, these will bring a little life to any home! Create the custom frame of your dreams for any of these photos (or your own) with a gift certificate for professional framing from Nash Frame Design! Included: $50 gift certificate for Nash Frame Design, 2 nature photos with mattes (8"x10"), 4 nature photos (5"x7") Donated by: Karen Kraco and Nash Frame Design Estimated Market Value: $115
$30

Starting bid

The Walker Art Center is a Minnesota icon for a reason! With these free gallery passes, explore 11 galleries featuring rotating exhibits of contemporary art, see performing artists from around the world, and explore the future of cinema and film. The Walker is open Wednesday through Sunday. Bring the family–children and teens ages 18 and under always get in free! There is always something to discover at the Walker. Included: 4 free passes to the Walker Art Center Donated by: Walker Art Center Estimated Market Value: $72
#19 Minnesota Children’s Museum 5 Passes
$45

Starting bid

#19 Minnesota Children's Museum 5 Passes

$45

Starting bid

Play and learn at the Minnesota Children's Museum! The museum features kid-powered play spaces where families have fun together and children take the lead. With 10 permanent exhibits including a four-story climber with spiral slide, laser maze, car wash, ball launchers, maker space, pretend town, and a gallery for toddlers and preschoolers, there's something for the whole family! There's also a traveling exhibits gallery that features a new experience every few months. Included: 5 free passes to the Minnesota Children's Museum Donated by Minnesota Children's Museum Estimated Market Value: $95
#20 Minnesota Children’s Museum 5 Passes
$45

Starting bid

Play and learn at the Minnesota Children’s Museum! The museum features kid-powered play spaces where families have fun together and children take the lead. With 10 permanent exhibits including a four-story climber with spiral slide, laser maze, car wash, ball launchers, maker space, pretend town, and a gallery for toddlers and preschoolers, there’s something for the whole family! There’s also a traveling exhibits gallery that features a new experience every few months. Included: 5 free passes to the Minnesota Children’s Museum Donated by Minnesota Children’s Museum Estimated Market Value: $95
#21 Smokin’ Joe Custom Song
$75

Starting bid

Looking for a truly unique and heartfelt gift for a loved one? Morris Park Singers’ very own Smokin’ Joe will write you a personalized song about anything or anyone you like! Share all those feelings you can’t quite express, celebrate an anniversary, or even immortalize a pet with a customized song you can play on repeat. Choose your preferred genre and share some information about your subject, and Smokin’ Joe will write and record your song! Every song also includes a custom 1920x1080 graphic design. Included: One personalized song from Smokin’ Joe, custom 1920x1080 graphic design Donated by: Smokin’ Joe Music Estimated Market Value: $200
#22 Custom Pet Portrait - 30% Off Voucher
$40

Starting bid

Immortalize your furry friend with an original oil painting by Sophia Davies Art! Choose your canvas size and keep your best friend in your heart and in your home with a 30% discount on a custom painting! See more at https://www.sophiadaviesart.com/ Included: Voucher for 30% off custom pet portrait Donated by: Sophia Davies Estimated Market Value: $120-$300
#23 Handcrafted Earrings (3 Pairs)
$25

Starting bid

Express yourself with these handcrafted earrings! 3 pairs of statement, dangling earrings in lovely blue and turquoise will elevate any outfit. Included: 3 pairs of earrings (2 turquoise, 1 blue) Donated by: Jocelyn Mickelsen Estimated Market Value: $50
#24 Star Wars T-65 X-Wing High Performance Battle Drone
$30

Starting bid

The Force is strong with this drone! Join the Rebel Alliance of Galactic Empire as you work your way up from Cadet to High Admiral with this interactive drone-gaming platform. Download the free app to go on an incredible Star Wars themed journey, while it teaches you to fly and use the battle features of your Star Wars drone! Included: 1 Star Wars T-65 X-Wing High Performance Battle Drone Donated by: Peyton Helgerson Estimated Market Value: $70
#25 Protocol Enforcer R/C Folding Drone
$25

Starting bid

The Protocol Enforcer drone flies, streams live video, and records video and still photos simultaneously! An on-board altitude sensor makes it easy to fly with auto launch, hover, and land functionality. Test your limits or fly right past them! Included: 1 Protocol Enforcer R/C Folding Drone with Live Streaming Camera Donated by: Peyton Helgerson Estimated Market Value: $54
#26 Handmade Bicycle Gear Coaster Set & Flight at Omni
$20

Starting bid

Calling all cyclists! This set of handmade wooden coasters, shaped like a bicycle gear, are the perfect accessory for any and all cyclists. Pedal over to Omni Taprooms for a free flight with the included gift certificate! Included: Set of 4 handmade wooden coasters, 1 gift certificate to Omni Taprooms Donated by: Omni Taprooms and Stephen Schacht Estimated Market Value: $45
#27 Handmade Coasters & Briar Gift Card
$30

Starting bid

These scribble-art wooden coasters will make a great addition to any home! Unique and high-quality, this set will be the talk of any evening with drinks and friends. Plus enjoy coffee, drinks, and snacks from The Briar with a $50 gift card! Included: set of 4 wooden coasters, $50 gift card for Briar Donated by: The Briar and Stephen Schacht Estimated Market Value: $80
#28 Handmade Wooden Flower Box & Mother Earth Gift Card
$40

Starting bid

This wooden flower box is the perfect piece for anyone with a green thumb! Feature your plants in a sturdy, stylish frame that will complement any greenery. Get a container and plant your favorite flowers with a $25 gift card to Mother Earth Gardens! Included: 1 wooden flower box frame & $25 gift card to Mother Earth Gardens Donated by: Stan Bartlett and Morris Park Singers Estimated Market Value: $125
#29 Two Wooden Stools
$40

Starting bid

This set of handmade wooden stools are as versatile as they are beautiful! Give your little tyke a sturdy new seat, get up to those high shelves in style, or even display your houseplants. This set of handmade wooden stools are perfect for any household! Included: 2 wooden stools Donated by: Stephen Schacht Estimated Market Value: $100
#30 Monstera Plant in Black Pot
$40

Starting bid

Take home a piece of the tropics! This mature monstera plant will liven up any home, especially in our gloomy Minnesota winters. Care instructions are included, so whether you're looking to start caring for plants or adding to your greenhouse, this plant is a fantastic addition! Included: 1 Monstera plant Donated by: Jocelyn Mickelsen Estimated Market Value: $80
#31 Monstera Plant in White Pot
$40

Starting bid

Take home a piece of the tropics! This mature monstera plant will liven up any home, especially in our gloomy Minnesota winters. Care instructions are included, so whether you're looking to start caring for plants or adding to your greenhouse, this plant is a fantastic addition! Included: 1 Monstera plant Donated by: Jocelyn Mickelsen Estimated Market Value: $80
#32 Skincare Basket
$35

Starting bid

Pamper yourself or a loved one with this luxurious skincare basket, thoughtfully curated to provide the ultimate self-care experience. Whether you're treating yourself to a spa night or adding essentials to your daily routine, this basket is your path to glowing, healthy skin. Included: Epsom Salt, 11 face masks, spa slippers, lavender sugar scrub, lotion, candle, and eye mask Donated by: Morris Park Singers Soprano Section Estimated Market Value: $70
#33 De-stress Basket
$35

Starting bid

Unwind, recharge, and melt the stress away with this thoughtfully curated relaxation basket, designed to soothe both body and mind. Perfect for anyone in need of a little self-care, this basket features a blend of therapeutic tools and calming scents to create a spa-like experience at home. Included: Heated neck stretcher, headache relief, shower steamers, soaps, candle, aromatherapy mist, wellness oil Donated by: Morris Park Singers Soprano Section Estimated Market Value: $75
$40

Starting bid

Make a day of disc golf this summer with a free season pass from the Three Rivers Park District and a set of top-quality discs! Get outside all summer long and compete with your friends, family, or keep score on yourself! Included: 1 disc golf season pass at Three Rivers Park District, 1 set of discs Donated by: Three Rivers Park District and the Morris Park Singers Estimated Market Value: $75
$25

Starting bid

Let’s play ball! Take a friend out to the ballgame in May or June and enjoy the Outfield Reserved section at CHS Field. Wander through the City of Baseball Museum at the ballpark and get a close-up look at your future Minnesota Twins. Cheer on your St. Paul Saints and make the day a grand slam! Included: 2 Outfield Reserve tickets to any May or June St. Paul Saints home game and one Saints hat Donated by: St. Paul Saints & Anya Klaassen Estimated Market Value: $70
#36 Morris Park Singers Merch Pack & Season 7 Tickets
$40

Starting bid

Show your support for the Morris Park Singers with this official merch swag bag! Wear your long-sleeved tee around town, carry your important things in your tote bag, and stick that magnet on the fridge in its rightful place of honor. Plus, you’ll have 2 tickets for next season’s concert! Included: 2 tickets to a Season 7 concert, 1 Morris Park Singers long-sleeve tee (unisex size L), Morris Park Singers magnet, Morris Park Singers tote bag Donated by: Morris Park Singers Estimated Market Value: $80
#37 Tickets to Theatre in the Round
$25

Starting bid

You and a guest can enjoy a performance of a Theatre in the Round production with this ticket package! Theatre in the Round is a community theatre that endeavors to stage engaging performances while providing an inclusive arena theatre experience in the heart of Minneapolis. Included: Gift certificate for 2 admissions to 1 performance at Theatre in the Round. Does not include Musicals. Reservations required in advance. Expires August 1, 2026. Donated by: Theatre in the Round Estimated Market Value: $60
#38 Charcuterie and Wine Night
$60

Starting bid

Add to your wine rack with these bottles! Make an evening of a tasting or save them for special occasions. Pick up some pairings with a $100 gift card to Surdyk’s Liquor and Cheese Shop! Included: Yellow Tail Fresh Twist Strawberry and Lime Rose, Conquista Malbec, Dark Horse Merlot, Menage a Trois Chardonnay, $100 Surdyk’s Liquor and Cheese Shop gift card Donated by: Lynette Lamb and Peyton Helgerson Estimated Market Value: $132
#39 Nature's Path Cereal Package
$40

Starting bid

Start your morning right with this complete breakfast basket! Everything you need for a delicious and energizing breakfast every day of the week is here, from granola to pancakes to toaster pastries. Make your day even brighter with some Nature’s Path swag! Included: five boxes of cereal, four boxes of toaster pastries, a variety pack of oatmeal, two individual oatmeal cups, nine bags of granola, two bags of chips, pancake mix, and some natures path merch Donated by: Becca Hughes Estimated Market Value: $150
#40 Photography Package
$125

Starting bid

Update your family photos or capture an important moment in your life with a one hour photography session with Morris Park Singers Alto and photographer Jenny Cvek-Walmsley! jennycvek.com Included: One hour photography session at an agreed upon location. Expires 12/31/2025. Donated by: Jenny Cvek-Walmsley Estimated Market Value: $400
#41 Pickleball Date Night Package
$50

Starting bid

Ready to get moving and have some fun? Challenge your partner to a game of pickleball with this date night package! Get competitive or work together with a voucher for 2 hours of pickleball at Chip’s Pickleball Club, then talk over your best shots and strategies over apps and dinner at Doolittles Woodfire Grill for the complete date night experience. Included: $50 gift certificate for Doolittles Woodfire Grill and 2 hours of pickleball at Chip’s Pickleball Club Donated by: Doolittles Woodfire Grill and Chip’s Pickleball Club Estimated Market Value: $100
#42 Barry’s 5-Class Pack
$25

Starting bid

#42 Barry's 5-Class Pack

$25

Starting bid

Pick up this 5-pack of classes to experience the original strength and cardio interval workout–an immersive, high-energy workout that's as effective as it is fun! These fitness classes alternate between working out with weights and running on a treadmill and each day focuses on different muscle groups in order to achieve real results and to help reduce the risk of injuries. Whether you're a beginner or an expert, move your body with Barry's! Donated by: Barry's Estimated Market Value: $50
#43 Solcana Fitness Membership
$50

Starting bid

#43 Solcana Fitness Membership

$50

Starting bid

Reach your fitness goals with a one-month membership to Solcana Fitness! A Minneapolis-based gym built on the idea of body liberation. Get to know this queer, woman-owned gym designed for all bodies. They offer group strength and conditioning classes that will help you find the most powerful version of yourself. Included: 1 one-month membership to Solcana Fitness Donated by: Solcana Fitness Estimated Market Value: $205
#44 Solcana Fitness Membership
$50

Starting bid

Reach your fitness goals with a one-month membership to Solcana Fitness! A Minneapolis-based gym built on the idea of body liberation. Get to know this queer, woman-owned gym designed for all bodies. They offer group strength and conditioning classes that will help you find the most powerful version of yourself. Included: 1 one-month membership to Solcana Fitness Donated by: Solcana Fitness Estimated Market Value: $205
#45 YogaFit Gift Certificate
$25

Starting bid

#45 YogaFit Gift Certificate

$25

Starting bid

Kickstart your fitness journey with YogaFit! This gift certificate opens the door to a month of unlimited yoga and fitness classes at any Minneapolis YogaFit location. Students rave about their signature classes, YogaBurn, YogaBarre, YogaFlow 1 & 2, and YogaRestore. You'll feel sore in places you didn't even know you could! Included: 1 gift certificate for one month of unlimited yoga and fitness classes valid at any of the three Minneapolis YogaFit Studios. One voucher per person. Must be a new student. Donated by: Yoga Fit Estimated Market Value: $115
#46 YogaFit Gift Certificate
$25

Starting bid

Kickstart your fitness journey with YogaFit! This gift certificate opens the door to a month of unlimited yoga and fitness classes at any Minneapolis YogaFit location. Students rave about their signature classes, YogaBurn, YogaBarre, YogaFlow 1 & 2, and YogaRestore. You'll feel sore in places you didn't even know you could! Included: 1 gift certificate for one month of unlimited yoga and fitness classes valid at any of the three Minneapolis YogaFit Studios. One voucher per person. Must be a new student. Donated by: Yoga Fit Estimated Market Value: $115
#47 YogaFit Gift Certificate
$25

Starting bid

Kickstart your fitness journey with YogaFit! This gift certificate opens the door to a month of unlimited yoga and fitness classes at any Minneapolis YogaFit location. Students rave about their signature classes, YogaBurn, YogaBarre, YogaFlow 1 & 2, and YogaRestore. You'll feel sore in places you didn't even know you could! Included: 1 gift certificate for one month of unlimited yoga and fitness classes valid at any of the three Minneapolis YogaFit Studios. One voucher per person. Must be a new student. Donated by: Yoga Fit Estimated Market Value: $115
#48 Camp Fire Minnesota Swag Bag
$10

Starting bid

Ignite the spark within with this set of outdoorsy goodies from Camp Fire Minnesota! Camp Fire Minnesota provides outdoor experiences for all Minnesota youth through their nature-based programs . Get outside and enjoy nature with this swag bag! Included: 2 Camp Fire Minnesota pint glasses, Camp Fire Minnesota bandanna, Camp Fire Minnesota matches, Camp Fire Minnesota candle, Camp Fire Minnesota tote bag, Camp Fire Minnesota informational brochure Donated by: Camp Fire Minnesota Estimated Market Value: $30
#49 Anchor Fish and Chips Gift Cards
$15

Starting bid

Enjoy a fun night out, courtesy of Anchor Fish and Chips. Considered "the best Irish food in Northeast Minneapolis, MN", Anchor has been serving the NE community since 2009. They proudly serve wild caught, sustainable seafood, local produce, meats, and dairy. Included: Six (6) $10 gift cards to Anchor Fish and Chips Donated by: Anchor Fish and Chips Estimated Market Value: $60

