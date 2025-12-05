Lighthouse Baptist Church Of White Plains

Hosted by

Lighthouse Baptist Church Of White Plains

About this event

Mortgage Burning Celebration Church Members

3090 Crain Hwy

Waldorf, MD 20601, USA

General Admission
$85

Enjoy the full program with access to all main activities.

Initial Deposit
$22

General Admission tickets may be paid in four equal instalments. All installments due by April 1, 2026.

Installment Payment (1)
$21

Payment 2 out of 4. All installments due by April 1, 2026.

Installment Payment (2)
$21

Payment 3 out of 4. All installments due by April 1, 2026.

Instalment Payment (3)
$21

Payment 4 out of 4. All installments due by April 1, 2026.

Full Table
$850

Enjoy 10 General Admission tickets with your own reserved table.

Initial Deposit for Full Table
$212

You can now secure a full table with payment spread across four installments. All installments due by April 1, 2026.

Installment Payment (1) for Full Table
$212

Payment 2 out 4. All installments due by April 1, 2026.

Instalment Payment (2) for Full Table
$212

Payment 3 out of 4. All installments due by April 1, 2026.

Instalment Payment (3) for Full Table
$214

Payment 4 out of 4. All installments due by April 1, 2026.

Add a donation for Lighthouse Baptist Church Of White Plains

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!