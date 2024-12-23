Sales closed

Mount Horeb High School Softball Program's Silent Auction

Pick-up location

804 Daniel Pass, Mount Horeb, WI 53572

A Year of Beer item
A Year of Beer
$100

Starting bid

Restock your bar after the holiday season with a year of beer. This auction item includes twelve cases of your beer of choice. Total Package Value: $250 Kindly Donated By: Wisconsin Distributors
Vortex Binocular Gift Basket item
Vortex Binocular Gift Basket
$100

Starting bid

The perfect gift for the outdoor person. Diamondback HD 10X42 binoculars valued at $330. Also includes a Vortex hat, Vortex water bottle and Vortex hooded Sweatshirt, size XL Total Package Value: $440 Kindly Donated by: Vortex
Valentines Gift Basket item
Valentines Gift Basket
$20

Starting bid

This Valentine's themed gift basket is a beautifully arranged collection of romantic and thoughtful items. A perfect treat for your loved one. Total Package Value: $80 Kindly Donated by: FIrefly Events
1 Year Individual Membership item
1 Year Individual Membership
$200

Starting bid

Is your new year's resolution to get fit? If so this 12 month. Membership to Moho Fitness Gym is the perfect solution to help you achieve your goals. Package also includes Moho Fitness travel mug, water bottle and beanie hat. Total Package Value: $650 Kindly Donated by: Moho Fitness
$50 Gift Card for the Little Marketplace item
$50 Gift Card for the Little Marketplace
$20

Starting bid

If you haven't visited The Little Marketplace on Main Street, this auction item will give you the perfect excuse. Filled with beautiful home decor and gardening items, there is something for everyone in this beautiful store. Total Package Value: $50 Kindly Donated by: The Little Marketplace
Vortex Viper HS 3000 Long Rangefinder Basket item
Vortex Viper HS 3000 Long Rangefinder Basket
$200

Starting bid

The ideal gift for an avid hunter or sports person. The Viper HD 3000 Laser finder has a 3,000-yard max range and a stunning HD optical system that lets you pinpoint big game faster at distance. Gift set also includes a Vortex hat, Vortex water bottle and Vortex hooded Sweatshirt. Total Package Value: $710 Kindly Donated by: Vortex
Hair Care Gift Basket item
Hair Care Gift Basket
$50

Starting bid

Are you ready for a new look for the new year? This auction item contains a $75 gift card to the Hair Loft on Main Street as well as travel sized hair care items, heatless curling set, hair mask, volumizer, root spray and a satin pillow case. Total Package Value: $150 Kindly Donated by: The Hair Loft
$25 GIft Card to Buck and Honeys item
$25 GIft Card to Buck and Honeys
$15

Starting bid

Enjoy a delicious meal right in town in an upscale casual restaurant with this Buck and Honeys gift card. Total Package Value: $25 Kindly Donated By: Buck and Honeys
Movie Night Gift Basket item
Movie Night Gift Basket
$20

Starting bid

This auction item includes everything you need for a fun movie night. The basket includes a gourmet popcorn maker, blanket, candle, a selection of candies, popcorn flavorings, buckets and a $10 amazon gift card. Total Package Value: $100
Vortex Defender XL Micro Red Dot item
Vortex Defender XL Micro Red Dot
$250

Starting bid

When you want an optic that sets you apart you can depend on the Defender-XL. It’s designed tough as nails around a massive sight window that delivers greater peripheral vision and increased speed for follow-up shots, so you always come out on top. Gift set also includes a Vortex hat, Vortex water bottle and Vortex hooded Sweatshirt, size XL. Total Package Value: $710 Kindly Donated by: Vortex
Coffee Basket item
Coffee Basket
$20

Starting bid

This item is perfect for the coffee lover and includes Badger Bros Coffee, a $15 gift certificate to Badger Bros Coffee along with some mugs, to go cups, candle, coffee themed kitchen accessories, syrups and some delicious cookies. Total Package Value: $100
Badger Gift Basket item
Badger Gift Basket
$20

Starting bid

There is something for everyone in the family in this Wisconsin themed basket. Adult men's Pajamas, youth crocs size 5, Wisconsin travel mug, Wisconsin coffee mug, Badger youth hat and Wisconsin mini basketball. Total Package Value: $125
Self Care Gift Basket item
Self Care Gift Basket
$20

Starting bid

Treat yourself to some salon quality self care products with this gift. Included in set - shampoo, conditioner, body butter, lip balm and travel sized hair care item. Total Package Value: $70 Kindly Donated by: New Image Salon
Olsen's Flowers Gift Set
$20

Starting bid

Who doesn't love the gift of flowers? This set includes a $25 gift card to Olsen's Flowers on Main Street and a beautiful plant. Total Package Value: $55 Kindly Donated by: Olsen's Flowers
Melrose on Main Gift Set item
Melrose on Main Gift Set
$15

Starting bid

If you have been looking for an excuse to check out Main Street's cutest new store, look no further. Total Package Value: $25 Kindly Donated By: Melrose on Main
Artemis Charcuterie Board
$50

Starting bid

Perfect for any get together, an Artemis Charcuterie board made of local meats, cheeses, fruits and veggies. Board can serve as an appetizer for 7-10 people. Total Package Value: $90 Kindly Donated By: Artemis Provisions
Shop Local Gift Basket item
Shop Local Gift Basket
$20

Starting bid

This gift basket includes an Icki Stick Hooded Sweatshirt, Icki Sticki $10 gift card, some cute ice cream bowls, a Brix side tshirt and some wonderful treats and a $10 gift card from The Sugar Troll. Total Package Value: $100 Kindly donated by: Icki Sticki, Brix Cider, The Sugar Troll
Softball Gift Basket item
Softball Gift Basket
$20

Starting bid

Perfect for the Softball fan. Gift set includes a Softball themed travel mug, drink coozies, tote bag, magnets and a variety of sunflower seeds. Total Package Value: $60
Travel Gift Basket item
Travel Gift Basket
$20

Starting bid

If your plans in 2025 include a trip this is the perfect gift for you! Gift set includes a large travel tote, snack containers, a travel wallet, sunglass holder and luggage tag Total Package Value: $100
Bathroom Gift Set item
Bathroom Gift Set
$20

Starting bid

Spruce up your bathroom with this bathroom themed gift set. Set includes two small and one medium sized bathroom signs, a hand towel and candle. Total Package Value: $70
Bogey Factory Simulation Package item
Bogey Factory Simulation Package
$80

Starting bid

The perfect treat for the avid golfer. This package includes two hours of golf simulation time at Verona's hottest new indoor golf and sports bar. Package also includes Bogey Factory Quarter Zip long sleeve shirt, size L and two adjustable size hats. Total Package Value: $200 Kindly Donated By: The Bogey Factory
Deer Valley Gift Certificate item
Deer Valley Gift Certificate
$50

Starting bid

Are you itching to get back on the course? This gift certificate will cover 18 holes of golf for two people at Deer Valley Golf Club. Total Package Value:$100 Kindly Donated by: Deer Valley Golf Club
Millers Gift Card item
Millers Gift Card
$15

Starting bid

Who doesn't need gift card to the best grocery store in town? Total Package Value:$25 Kindly Donated by: Millers and Sons.
Midwest Girl Gift Set item
Midwest Girl Gift Set
$35

Starting bid

This gift set includes a beautiful Midwest girl girl sweatshirt and socks. Sweatshirt size is customizable. Total package value: $82 Kindly Donated by: Midwest Girl
Midwest Girl Gift Set
$35

Starting bid

This gift set includes a beautiful Midwest girl sweatshirt and socks. Sweatshirt size is customizable. Total package value: $75 Kindly Donated by: Midwest Girl
Luxury Nails Gift Certificate item
Luxury Nails Gift Certificate
$20

Starting bid

Treat yourself or a loved one to some nail care with an $80 gift certificate to Luxury Nails in Mount Horeb. Total package value: $80 Kindly Donated by: Luxury Nails
Viking Basket item
Viking Basket
$20

Starting bid

This gift set includes a Viking Beanie, a Viking Travel Mug, Viking sticker and a $25 gift card to the Mount Horeb Family Pharmacy. Total Package Value:$80 Kindly Donated By:Mount Horeb Family Pharmacy
Liquor Gift Basket item
Liquor Gift Basket
$30

Starting bid

Enjoy some cocktails at home this Winter with this gift. Package includes Titos Vodka, Korbel Brandy, a variety of mixers, simple syrup and door county cherries. Total Package Value: $75
American Design Concepts Gift Certificate item
American Design Concepts Gift Certificate
$400

Starting bid

Are you looking to build or remodel a home this year? This American Design Concepts $1000 gift certificate can help you get started. Total Package Value: $1000 Kindly Donated by: American Design Concepts
Atzlan Mexican Grill Gift Certificate item
Atzlan Mexican Grill Gift Certificate
$15

Starting bid

Treat yourself to some delicious Mexican food right here in town with this gift cart to Atzlan Mexican Grill. Total Package Value: $30 Kindly donated by: Atzlan Mexican Grill
Sugar River Gift Set item
Sugar River Gift Set
$20

Starting bid

Enjoy some delicious pizza with this gift set from Sugar River Pizza. Gift set includes a $50 gift card and two seasoning jars. Total Package Value: $65 Kindly Donated By: Sugar River Pizza Company
Skin Care Gift Set item
Skin Care Gift Set
$50

Starting bid

Pamper your skin with this fabulous gift set from Rooted Culture Salon. The gift set includes a $100 gift card, Mystro active balance serum, brightening serum, moisturizer, refining foam cleanser and facial towels. Total Package Value: $150 Kindly Donated By: Rooted Culture Salon
Hair Care Gift Set item
Hair Care Gift Set
$50

Starting bid

Show your hair some love with this fabulous gift set from Rooted Culture Salon. The gift set includes a $100 gift card, Aveda shampoo, Aveda conditioner, Aveda foot creme, and R+Co anti humidity spray, Total Package Value: $182 Kindly Donated By: Rooted Culture Salon
Game Night Gift Basket item
Game Night Gift Basket
$20

Starting bid

Everything you need for a fun night at home with the family. Gift basket includes two fun family games, cards, snacks and candy. Total Package Value: $60
Bowling Ball
$50

Starting bid

For the avid bowlers out there. A beautiful Web Pearl 15 lb Bowling Ball. Total Package Value: $150 Kindly Donated by the Mueller Family
Hi Point Gift Set item
Hi Point Gift Set
$50

Starting bid

Who doesn't love a good steak dinner. Treat your family to a nice dinner out at Hi-Point. Gift set includes a hat, two glasses and a $100 gift card to Hi-Point steakhouse. Total Package Value: $!50 Kindly Donated By: Hi-Point Steakhouse
1 Hour Massage Gift Certificate item
1 Hour Massage Gift Certificate
$40

Starting bid

Enjoy a fantastic 1 hour massage with Lynn Young, our newest massage therapist in Mount Horeb at the Upland Hills Therapy Center Total Package Value: $100 Kindly Donated by Lynn Young

