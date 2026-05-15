Mountain Top Arboretum Plant Sale 2026 (Day of Sale)

Northeast native pollinator plugs designed for easy planting — just pop them into the ground for an instant pollinator habitat! Mix may include :
- Partridge Pea (Chamaecrista fasciculata)
- Evening Primrose (Oenothera biennis)
- Penstemon (Penstemon digitalis)
- Echinacea (Echinacea)
- Coreopsis (Coreopsis)
- Indian Blanket (Gaillardia pulchella)
- Showy Tick Trefoil (Desmodium canadense)
- Wild Bergamot (Monarda fistulosa)
- Rudbeckia (Rudbeckia hirta)
- Ohio Spiderwort (Tradescantia ohiensis)
- Rigid Goldenrod (Solidago rigida)
- Gray Goldenrod (Solidago nemoralis)
- Gayfeather (Liatris spicata)
- Golden Alexander (Zizia aurea)
- Eastern Columbine (Aquilegia canadensis)
- New England Aster (Symphyotrichum novae-angliae)
- Smooth Aster (Symphyotrichum laeve)
- Wild Blue Indigo (Baptisia australis)
- Spotted Joe Pye Weed (Eutrochium maculatum)