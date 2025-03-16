Hosted by

Mountain View Elementary PTA's 2025 Silent Auction

Lumos Wine Tasting item
Lumos Wine Tasting
$16

Starting bid

Enjoy a complimentary wine tasting for two at Lumos Wine Company.
Alpine Entertainment Four Person Party Pass item
Alpine Entertainment Four Person Party Pass
$96

Starting bid

Party pass at Alpine Entertainment! Redeemable for a party with up to four people total. Party to include ice skating or bumper cars, mini golf, bounce house, rock wall, power jump and alpine express. Attractions are seasonal and restricted to a 4-hour maximum time.
Board Game Bundle item
Board Game Bundle
$60

Starting bid

A bundle of three board games perfect for family game night: Wingspan, Cascadia, and The Isle of Cats.
The Bière Library beer sampler and gift card item
The Bière Library beer sampler and gift card
$24

Starting bid

A sampler of delightful beers (Lindemans Framboise, St. Bernardus Tripel, Fremont Coconut&Coffee barrel-aged cuvee, and Block 15 Citra selection series IPA) and a $25 gift card to The Bière Library. Santé! For more information, please see
Burst's Chocolate gift basket item
Burst's Chocolate gift basket
$30

Starting bid

1 lb of Burst's assorted chocolates, delicious handcrafted jellies, large solid chocolate Burst's bar, seasonal treats and a selection of gourmet lollipops!
4 Spirits Distillery gift certificate item
4 Spirits Distillery gift certificate
$30

Starting bid

A $75 dollar gift certificate from 4 Spirits Distillery
The Village Builder remodel labor/materials item
The Village Builder remodel labor/materials
$292

Starting bid

One of the fine craftsmen at The Village Builder will be made available for a full day to work on a project of your choice. They will also provide 1 hour of consultation time and up to $100 worth of material to be used towards the project.
Must Love Paws gift certificate item
Must Love Paws gift certificate
$18

Starting bid

A gift certificate for 2 nights complimentary boarding for your furry friend!
Blueberry Meadows gift certificate item
Blueberry Meadows gift certificate
$16

Starting bid

A gift certificate from Blueberry Meadows for 10 pounds of U-Pick or Picked blueberries.
Timberhill Tennis Club 90-day membership item
Timberhill Tennis Club 90-day membership
$50

Starting bid

Timberhill Tennis Club 90 Day Temporary Membership Gift Certificate (single, couple or family). Valid for new members only.
Wildlife Safari admission for two item
Wildlife Safari admission for two
$21

Starting bid

Admission for two (2) to the Wildlife Safari park in Winston. For more information please visit https://wildlifesafari.net/
Willamette Valley Vineyards tour & tasting item
Willamette Valley Vineyards tour & tasting
$48

Starting bid

A gift certificate good for up to 6 wine enthusiasts to enjoy a privately guided tour at Willamette Valley Vineyards with one of their Winery Ambassadors, a flight of wines, and a light cheese tray.
Inkwell gift basket item
Inkwell gift basket
$68

Starting bid

Relax with this Voluspa Goji Tarocco Orange Reed Diffuser. Also included is a beautiful Baltic Amber candle that has notes of Amber Resin, Sandalwood, Cedar & Vanilla Orchid.
Oregon Coffee & Tea gift certificate item
Oregon Coffee & Tea gift certificate
$8

Starting bid

$20 gift certificate for coffee, tea and merchandise at Oregon Coffee & Tea.
Book Bin gift certificate item
Book Bin gift certificate
$8

Starting bid

$20 gift certificate for The Book Bin. Find your next favorite book at your current favorite bookstore!
Safaris & Moore gift certificate & basket item
Safaris & Moore gift certificate & basket
$120

Starting bid

$500 off your Safari's and Moore African Adventure in October 2025! Enjoy an unforgettable Kenyan safari and tour of the Masaai Mara. Also included is a basket full of treasures made by the locals of Makindu. Find out more at safarisandmoore.com!
Valley Cheer Club gift certificate item
Valley Cheer Club gift certificate
$10

Starting bid

Valley Cheer Club Gift voucher of $50 to be used towards tuition. Valid through summer 2026. Visit https://valleycheerclub.com/ for more information.
Hallmark Christmas in April Ornaments - assortment item
Hallmark Christmas in April Ornaments - assortment
$16

Starting bid

Hallmark Christmas in April Ornaments - Enjoy decorating your tree with ET, Up, Dumbo, 101 Dalmatians and Lady and the Tramp. Also included is a fun assortment inspired by the Wizard of Oz.
Hallmark Christmas in April Ornaments - Toy Story item
Hallmark Christmas in April Ornaments - Toy Story
$20

Starting bid

Hallmark Christmas in April Ornaments - Toy Story 1 & 2 Collection.
Hallmark Christmas in April Ornaments - Lion King & Peanuts item
Hallmark Christmas in April Ornaments - Lion King & Peanuts
$20

Starting bid

Hallmark Christmas in April Ornaments - Lion King and Peanuts Collection
Hallmark Christmas in April Ornaments - Winnie the Pooh item
Hallmark Christmas in April Ornaments - Winnie the Pooh
$14

Starting bid

Hallmark Christmas in April Ornaments - Winnie the Pooh Collection
Disney Collectibles - Princess Bells item
Disney Collectibles - Princess Bells
$12

Starting bid

Collection of Porcelain Disney Princess Bells. Includes Cinderella, Snow White, and Sleeping Beauty.
Puzzle Night Bundle item
Puzzle Night Bundle
$36

Starting bid

Snuggle up with a selection of 3 fun 500 piece puzzles and 2 basketball hot cocoa mugs. Also included are 2 wood puzzles for the little ones.
Cozy Up to Read Gift Basket - Pink item
Cozy Up to Read Gift Basket - Pink
$24

Starting bid

Your kids will love this basket full of all the necessities for a night of reading. Ages 8-12
Cozy Up to Read Gift Basket - Blue item
Cozy Up to Read Gift Basket - Blue
$24

Starting bid

Your kids will love this basket full of all the necessities for a night of reading. Ages 8-12
Picnic Time! Handcrafted Lap Quilt and picnic koozie item
Picnic Time! Handcrafted Lap Quilt and picnic koozie
$25

Starting bid

Beautiful 66"x66" handcrafted lap quilt in white, with teal and blues, with a matching picnic koozie. Take advantage of the beautiful spring days!
Coffee Lovers' Basket item
Coffee Lovers' Basket
$24

Starting bid

Enjoy this delicious assortment of coffees, syrups, and accessories for a wonderful cup of Jo!
Valley Rock Gym 10-visit punch card item
Valley Rock Gym 10-visit punch card
$72

Starting bid

A punch card good for 10 visits to the Valley Rock Gym indoor climbing community. Come enjoy a space where people of all ages, identities and abilities can come to socialize, learn, move and grow - as climbers and as individuals. For more information about Valley Rock Gym, please visit https://valleyrockgym.com/
Honeycomb Salon gift bag item
Honeycomb Salon gift bag
$72

Starting bid

Pamper yourself with a delightful assortment of care products, including a 15oz Soi Energize Shimmer candle, Pureology Hydrate color care shampoo, conditioner, mask, and leave-in spray, as well as a Wildwood ginger pistachio chocolate bar and a $50 gift card. It's a great day to be kind to yourself! For more information about Honeycomb Salon, please visit https://www.honeycombcorvallis.com/
Trader Joe's treat bag item
Trader Joe's treat bag
$44

Starting bid

It's time for a lovely spring picnic with this Trader Joe's treat bag! Pack up the loads of delicious goodies in the large reusable insulated bag and head to your favorite spot in the park. Treats include granola, Springle mix, chocolate almonds, caramel candy clusters, peanut butter nut mix, pink&white shortbreads, chocolate bunnies and eggs, Meyer lemon cake mix, and a bottle of sparkling berry lemonade. Also comes with spray sunscreen, wipes, and rose water facial toner.
Soft Star Shoes $50 gift certificate item
Soft Star Shoes $50 gift certificate
$20

Starting bid

A $50 gift card to Soft Star shoes. Develop strong feet and a solid foundation for a life of healthy movement. For more information please visit https://www.softstarshoes.com/
Bellatrix Photographic family photo session voucher item
Bellatrix Photographic family photo session voucher
$100

Starting bid

Voucher for a family photo session with the wonderful Sabrina from Bellatrix Photographic, resulting in 20 beautiful, professionally edited, high-quality images. Any season is the right time to capture memories in the making!
Cleaning With Care NW 3-hour priority house cleaning voucher item
Cleaning With Care NW 3-hour priority house cleaning voucher
$90

Starting bid

Voucher for a 3-hour priority house cleaning from the insured, bonded, and professionally trained staff at Cleaning With Care NW. This local, family owned and operated business will give your home quality professional cleaning with a personal touch, using eco-friendly non-toxic products that are safe for your family, pets, and the environment. For more information please visit https://cleaningwithcarenw.com/
Cookie Hugs one dozen custom decorated cookies gift card item
Cookie Hugs one dozen custom decorated cookies gift card item
Cookie Hugs one dozen custom decorated cookies gift card
$27

Starting bid

Gift card from Corvallis Cookie Hugs for one dozen beautiful custom-decorated cookies (4 designs per dozen). Get some delicious, lovely, unique cookies to celebrate your special event, or just because! Gift card expires 06/15/2025 For more information, please visit https://corvalliscookiehugs.com/
Garland Nursery seasonal planter + $10 gift card item
Garland Nursery seasonal planter + $10 gift card item
Garland Nursery seasonal planter + $10 gift card
$20

Starting bid

Brighten up your porch with this lovely outdoor seasonal planter from Garland Nursery, and use the $10 gift card to pick up even more of your favorite growing things! For more information, please visit https://garlandnursery.com/
Paventy & Brown Orthodontics gift basket item
Paventy & Brown Orthodontics gift basket
$200

Starting bid

Lovely gift basket from Paventy & Brown Orthodontics! Includes an OralB iO electric toothbrush with an extra replacement head, gum/enamel restore toothpaste, mouthwash, superfloss (ideal for braces/bridges), a high-quality water bottle, a beach towel, assorted stickers and lip balm, and a voucher for $500 off comprehensive orthodontic treatment. For more information, please visit https://www.paventybrownortho.com/
City Limits Country Store $50 gift certificate (#001) item
City Limits Country Store $50 gift certificate (#001)
$20

Starting bid

$50 gift certificate to the City Limits Country Store. Valid for both Gas and in-store purchases. Redeem by 12/31/2025
City Limits Country Store $50 gift certificate (#002) item
City Limits Country Store $50 gift certificate (#002)
$20

Starting bid

$50 gift certificate to the City Limits Country Store. Valid for both Gas and in-store purchases. Redeem by 12/31/2025

