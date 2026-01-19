MP Association of Dallas- Holi 2026

Hosted by
About this event
This is for person/family* who enrolled for MPAD Annual Membership *You, your spouse and dependent kids. Each person need separate ticket
* Member of MPAD (Person buying Annual Membership of MPAD). Part of MPAD's Whatsapp group is not MPAD member
This is for person/family who enrolled for MPAD Annual Members has Children between 3 - 10 years. Free admission for children 2 years and below.
Group can be of members(paid membership), non-members, visiting parents, children(3-10 yrs), other family members & friends from MP/Non-MP
Group can be of member(paid membership), non-members, visiting parents, children(3-10 yrs), other family members & friends from MP/Non-MP
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!