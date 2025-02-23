Sisters Hope Foundation For Hereditary Diffuse Leukoencephalop

Sisters Hope Foundation For Hereditary Diffuse Leukoencephalop

Benefit Concert Sponsorship Opportunities

900 Packer Ave

Philadelphia, PA 19148, USA

Presenting Sponsor
$10,000
Name recognition on all concert promotions in print, digital and social media. Name recognition on concert e-tickets (Phrased as “Mr. Greengenes Rock Out ALSP Benefit Concert presented by...”). Large banner at event with name and logo. Two digital signs with company name/logo in rotating loop during event. Name recognition and thank you during welcome speech. Tagged in all social media posts. 6 VIP tickets for sponsor. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners.
VIP Sponsor
$7,500
Name recognition and branding in VIP area. Name recognition and thank you during welcome speech. Two digital signs with company name/logo in rotating loop during event.Tagged in all social media posts. 4 VIP tickets for sponsor. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners.
VIP Bar Sponsor
$5,000
Name recognition and branding at VIP open bar. One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts. 2 VIP tickets.
VIP Food Sponsor
$4,000
Name recognition and branding during VIP food service. One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts. 2 VIP tickets.
VIP Patient Sponsor
$250
Sponsor a patient to attend the concert with a VIP ticket. One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts.
Bar Sponsor
$3,500
Name recognition and branding on 1 bar station. One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts. 2 VIP tickets for sponsor. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners.
Sensory Friendly Cabana Sponsor
$3,000
Name recognition and branding on 1 sensory friendly patient cabana. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners. One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts. 2 VIP tickets for sponsor.
Hope Sponsor
$1,000
One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. Tagged in all social media posts. 2 VIP tickets.
VIP Wristband Sponsor
$2,250
Name recognition on VIP wristbands (est. 100). One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. 2 VIP tickets for sponsor. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners.
GA Wristband Sponsor
$2,250
Name recognition on GA wristbands (est. 900). One digital sign with company name/logo in rotating loop during event. 2 VIP tickets for sponsor. 2 VIP tickets gifted to patients/care partners.

