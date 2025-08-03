NCCU Charlotte Alumni
Ms. Alumni Fundraiser Raffle Ticket Purchases
$5 = 1 entry - 1 chance of winning
$5
add
$20 = 5 entries - 5 chances of winning
$20
groupTicketCaptionRaffle
5 for $20—save $5!
5 for $20—save $5!
seeMoreDetailsMobile
add
$40 = 10 entries - 10 chances of winning
$40
groupTicketCaptionRaffle
10 for $40—save $10!
10 for $40—save $10!
seeMoreDetailsMobile
add
$60 = 15 entries - 15 chances of winning (Copy)
$60
groupTicketCaptionRaffle
15 for $60—save $15!
15 for $60—save $15!
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout