MS Moments's Orange Ball Silent Auction

1 Prairie Meadows Dr, Altoona, IA 50009, USA

Lot 1: The Little Farm on 46th Goat Yoga Package
$175

Join us for a fun-filled hour on the farm this summer! Goat yoga is for both the experienced and beginner. Each session will be led by certified instructor, @Rachelsnyderyoga and include a few adorable baby goats. We will provide light refreshments and each session will end with a relaxing and refreshing essential oil-infused towel. Our Little Farm Shop will also be open after the event. The session will be held outdoors, in our pasture on our little farm. Date and time TBA. This package includes 5 passes for Goat Yoga at the Little Farm on 46th, a Calme Animal print yoga mat, 32oz Summit Water bottle, Yoga for MS book, and fuzzy basket. Donated by Betsy Chibula, Megan VanGundy, Christina Bahe, and Stephany Hartley.
Lot 2: Landscape Consultation and Design
$600

Have you dreamed of redesigning your backyard or property into an outdoor oasis? Do you need help with a vision and professionally drawn plan? Alan VanGundy is a licensed Landscape Architect with 25 years’ experience in the profession. He works for Simonson & Associates and lives in De Soto with his son Hudson and wife Megan who lives with Multiple Sclerosis. The winner of this item will receive design services from Alan to help you translate your project from an idea into a drawn plan that is suitable for construction. Specifically, Alan will meet with you (on location if property is in the Des Moines area) for consultation to discuss your project. During the visit, Alan will evaluate your property for existing conditions, design opportunities and constraints that will help guide the preparation of a color landscape plan that represents existing conditions and your proposed improvements. Dream big! Your vision might include a new patio, a gazebo, garden area, swimming pool, putting green, fencing, outdoor kitchen, fire pit, new pavement and of course, enhanced landscape plantings! Contact Alan at 515-867-4189 to redeem. Donated by Alan & Megan VanGundy
Lot 3: Painted Fiddle
$100

Kaitlyn Briggs has always enjoyed arts and crafts. She volunteers for a nonprofit called Play it Forward and has painted several unplayable or repairable guitars and fiddles to raise money for the organization. She was honored to paint this fiddle for MS Moments as her mom graduated from high school with Karrie Anderson, the founder, in small town Illinois. Donated by Kaitlyn Briggs and Family
Lot 4: Palms Theater Private Rental
$300

Lights, camera, action! Your extraordinary party or event awaits at Fridley Theaters. Whether you’re planning a birthday bash, corporate gathering, or any special occasion, our clean and friendly theatres are here to transform your gathering into an unforgettable experience. This package includes a 3 hour private dine and recline theater rental plus $200 towards food and beverages! Donated by Fridley Theaters
Lot 5: 5K Ready, Set, Go Package item
Lot 5: 5K Ready, Set, Go Package
$100

Lace up your new Adidas Ultraboost Light Running Shoes, buckle on your Hydration belt, strap on your Mueller sports Medicine knee braces, wrap your Cooling towel around your neck and get ready to train with Fleet Feet’s 5K Training program. Meet with your Fleet Feet training group every Saturday leading up to race day. They have the expertise to get your race off on the right foot. Donated by Fleet Feet of Des Moines, Megan VanGundy, Dave Kenner and Brandy Jensen
Lot 6: Starbucks Lovers Package
$65

Enjoy Starbucks seasonal blends on the go in your new Starbucks brand insulated bottles or enjoy them at home brewed in your new Asobu Pourover Coffee Maker. Donated by Starbucks of Waukee and Norwalk, Jenna Van Polen, and Kara Kennedy
Lot 7: Pure Romance Package
$150

Host your very own Pure Romance party! Think of a Pure Romance party like a sip and shop event you host, but sexier. Partying with us means crossing entertainment off your list – you pick the place, time, and people while we bring the fun. You’ll not only get tips from a pleasure pro but also get a chance to grab everything you need to spice up your sex life and enhance your self –care. This package includes Double Credits earned by the hostess as well as a Pure Romance product basket valued at $100. Contact Theresa Leveke on Facebook or at Levelupyourromance.com to set up your event! Donated by Theresa Leveke, Kyrssa Brown, and Nicole Holveck
Lot 8: Let’s Get Toasted Package
$75

Pull up your Ketelson RV in De Soto Ozark Chair and start up your new Solo Stove Mesa. It’s time to get toasted and make S’more memories. This package includes the Ozark Chair, Solo Stove, and 2 S’more Roasting Forks. Donated by Ketelson RV, Rebecca Murphy, and Officer Emily Good
Lot 9: Fair Sweet Fair 2025 Package item
Lot 9: Fair Sweet Fair 2025 Package
$45

Fulfill your yearly “Fair Sweet Fair” experience as you pull this wagon, filled with whatever beverage or child your heart desires, through the bustling fairgrounds, gathering foods on sticks of every kind; letting the wagon overflow with stuffed animals from both Thrill-Ville and Thrill town. This package includes 4 Tickets to the 2025 Iowa State Fair August 7-17, a Radio Flyer wagon with seating for 2 kiddos, and two animal bouncers. Donated by the Iowa State Fair, Mersida Bacinovic, and Joshua & Lindsey Maubach.
Lot 10: Color and Cut Services by Kelsey Baldinelli Package
$130

Kelsey is an absolute darling human being and amazing Hair stylist and Makeup Artist. Kelsey offers hair, makeup, skin and waxing services at Elan Salon in Clive, Iowa. This package includes Color and Cut Services by Kelsey as well as a deep conditioning product basket. Donated by Kelsey Baldinelli and Elan Salon
Lot 11: Limited Edition V. Klauss “Modesty” framed art
$175

“Modesty” by Victor Klauss likely represents a value of humanity and self- awareness, where the artwork encourages viewers to consider their own place in the world without excessive self- promotion or arrogance, potentially achieved through subtle and understated visual elements. Certificate of Authenticity included. Framed is 47 1/2 x 57 1/2". Donated by Amanda Kruse
Lot 12: Nailed it!
$35

This package includes a gift certificate for a Manicure and Pedicure by Signature Nails in Grimes. Donated by Signature Nails in Grimes
Lot 13: Daou Gift Box
$100

This Daou Gift Box includes a bottle of 2021 Reserve Cabernet Sauvignon, 2022 Chardonnay, and the Daou wine bottle opener. 2021 Reserve Cabernet Sauvignon is described as emblematic of Paso Robles as world-class region for Bordeaux style wines. Intense purple- red hues foreshadow deep aromas of black fruit, pomegranate, tobacco, mocha, and bay leaf. Trailing notes of clove, nutmeg, and vanilla emerge as the wine opens up in the glass. Opulent textures expand across the palate with flavors of red fruit, blueberry, and chocolate- covered raspberry. The overall experience is fresh and rich, concluding with velvety tannins and impressive length. 2022 Chardonnay reveals how the Chardonnay grape achieves brilliant expression on Dauo Mountain. Deep golden hues yield to aromas of honeysuckle, tropical fruit, citrus, toffee and creamy oak. A rich, full-bodied mouthfeel brings flavors of pineapple, guava, toasted bread and quince. Fresh acidity carries deep into the finish with round, satiny textures. Donated by Simonson & Associates Architects
Lot 14: The Wine Enthusiast Package
$95

This package includes a Wine Enthusiast 12 bottle Stainless Steel Refrigerator and a set of 18 Libbey 12.5oz wine glasses. Perfect place to store tonight’s live auction wine selections. Donated by Jay & Jane Krogh and Gary Jensen
Lot 15: Himalayan Salt Healing Package
$45

Himalayan salt lamps boost they remove microscopic particles of dust, pet dander, mold, mildew and the like from the surrounding air, placing a lamp or two in the rooms where you spend the most time can help reduce allergy symptoms. Take a moment to heal and learn in the New Year while reading Healing with Crystals and Chakra Energies, A Handbook of Chakra Healing, Reiki for Life, and The Reiki Manual. Donated by Nguyen Liem and Megan VanGundy
Lot 16: The Anti-Aging Package
$110

Enjoy products from OM, KPS, and EO! This basket includes Age Quencher Hydraflow Elixir, EO organic deodorant, KPS Vitamin C Face and Body and KPS Aromatherapy Cleansing Oil, OM Hydrating Face Mist, Bask Sunscreen spray, and Turkuaz Women’s Rob. Everything you need to prevent aging and promote self-care. Donated by Courtney Jennings
Lot 17: Hathway Fairmont 6ft. Portable Pool Table Package
$300

The Fairmont 6ft. Pool Table is expertly designed for smaller spaces and ultimate portability. Despite its compact size, this table delivers top-tier performance. The 5-inch-wide top tails are wrapped in a durable black melamine and the playing surface is covered in premium polyester and wool blended blue felt. L-shaped cushions ensure consistent bounce and inlaid sights assist players in lining up shots. Supported by strong metal folding legs with east to use levelers, its simple to set up and store. Perfect for both kids and adults, the Fairmont promises hours of fun. This package includes the following accessories: (2) 48-inch pool cues, 1 set standard billiard balls, cue chalk, cue glove, racking triangle, and pool cue stand. Donated by Nichole Force
Lot 18: Heat Healer Sauna
$1,200

Immerse yourself in soothing Far Infrared Heat, fine- tuned to the optimal wavelength for deep penetration. This may help relax muscles and joints, whilst inducing a deeply satisfying sweat, leaving you feeling radiant and rejuvenated. Designed to look beautiful in any room of your house, yet portable enough to store away in less than 3 minutes when needed. Donated by Mike Hueholt
Lot 19: Great Outdoors Cooking Package
$75

Get out there and enjoy cooking in the great outdoors! This package includes a Coleman Classic 2 Burner Stove, Ozark Trail 24-piece camping kitchen set, 2 folding multi-use camping utensil tools, Expert Grill pocket thermometer, Haplululy Kitchen utensil set and Campfire Cooking book. Donated by Jaime & Jason Stanley, Officer Emily Good, and Megan VanGundy
Lot 20: Ninja Fryer Pro XL package
$50

This package includes a Ninja Fryer Pro XL as well as a Corningware portable casserole dish. Just what you need to bake and take. Donated by Kirsten Malcom and Wendy Buenger
Lot 21: Harbinger Grand Tasting and Pairing Experience
$600

Harbinger is a vegetable-focused small plates concept featuring flavors inspired by self-directed trips our Chef has taken through southeast Asia and beyond. Our mission is to tell the tale of the place we call home highlighting provisions provided by the bountiful land and the hard-working hands of those who know how to nurture it We are so excited to welcome 6 guests for a 5-course Chef's Tasting Experience! You and your guests will enjoy our seasonally focused menu features products carefully sourced from local farmers and farmers markets. The relationship between restaurant and purveyor is at the core of what we do and how we operate. Donated by Award Winning Chef Joe Tripp
Lot 22: Rookie of the Year/ Caitlin Clark Package
$500

This package includes a Collared Caitlin Clark polo signed by Caitlin Clark herself, Iowa Hawkeye #22 Clark t-shirt size Large, Caitlin Clark Rookie of the Year card, “She’s Something Special” 10/50 poster, 3 Plastic Souvenir cups, and GameTime programs from games 34, 36, 37, 39 of 2024 season Donated by Chris Gottner, Jay Hagedorn, Mike Fisher, Sunny Liston, and Denika & Bradley Almburg
Lot 23: VIP Knoxville Raceway Experience
$400

Let's go racing! This package includes 16 people VIP Suite Rental with 4 VIP parking passes to any Knoxville Raceway race between April 16th and May 24th and racing sign. Donated by the Knoxville Raceway and Dave Kenner
Lot 24: Serendipity Spa Package
$200

Gift Certificate of a 1 hour Intuitive Reading Session with Marsha Kreho ($199), Bramble Wood Acres Hipster Goat Milk Lotion and Goat Milk Soap in Sandalwood, Eminence Strawberry Rhubarb Dermafoliant, Eminence Citrus and Kale Potent C & E Serum, Eminence Mangosteen Gel Moisturizer, Pure Inventions Water Infusion Drops in Cranberry and Elderberry, a pair of Genuine Pressed Flower earrings, a pair of SoulKu handcrafted Tranquility Herkimer Diamond earrings, a “You Are Beautiful” handcrafted card and Harry Styles makeup bag. Donated by Serendipity Spa
Lot 25: Either/ Or Eatery & Patio Party Room Rental Package
$375

This package includes the Party Room rental at Either/ Or Eatery & Patio for up to 35 people, 1 Charcuterie OR Cheese and Crackers Board ($285), $50 Credit for any drinks, and their food and drink minimum has been waived. Schedule your party today! We've also included some party supplies to get you started. Donated by Either/ Or Eatery and Jane Bishop
Lot 26: Skol Vikings Package
$300

"Skol Vikings.” This package includes a TJ Hockenson autograph Minnesota Vikings football with display case, Harrison Smith autographed 8 x 10 framed photo and white panel football, KJ Osborn autograph 8 x 10 framed photo, and Brian O'Neil autograph Mini Helmet in display case. All items come with a certificate of authenticity. Donated by Chris Klocke and The Minnesota Vikings
Lot 27: "I don't wanna work, I just want to play all day"
$100

Top golf $50 Gift card We’ve got lots of stuff that makes us golf: clubs, balls, tees, turf, a ball-picker-upper-cart thing, etc. We also have lots of stuff that’s not golf: loud music, giant targets, giant TVs, and hand-crafted food & drinks. Enjoy year-round comfort in our all-weather hitting bays with cooling fans in the summer and heated bays in the winter, all with HDTVs in every bay and throughout our sports bar and restaurant Pins and Putts 4 Tickets for 18-hole Golf Putts & Pins was born from a love for nostalgia and the desire to bring people together in a fun, welcoming environment. We’re an 80s/90s-themed restaurant and bar, offering a unique combination of retro vibes, great food, and exciting entertainment. Spare Time 5 Coupons for 1 Game of Bowling and $10 game play Our family-fun facility features luxury bowling lanes, a huge Game Zone arcade packed with the latest games, an epic laser tag arena, escape rooms, and more. And that’s not all – we also have multiple restaurants and bars throughout the venue, serving up chef-crafted dishes, signature cocktails, and more. Donated by Top Golf, Putts and Pins, and Spare Time
Lot 28: Elite Obedience 4-Week Board and Train Package
$1,200

Our 4-week board and train option are best suited for owners looking for more in-depth obedience/off leash training or dogs required behavior modification. Dogs in this program learn loose leash walking, a place command, a sit-stay, a down-stay, and a recall proofed both on and of leash, with plenty of flexibility to also address issues more specific to your dog or household. 4-week board and train dogs receive extensive exposure both on our property and in public to ensure that training is solidified in a variety of environments. Dogs struggling with intense dog or human reactivity, aggression, separation anxiety, or resource guarding tendencies would be required to complete our program to ensure that we have an appropriate time frame to successfully work through those problems alongside teaching reliable obedience. Donated by Shanna Simpkins of Elite Obedience
Lot 29: Handcrafted Blue Resin River Epoxy Coffee Table
$300

This lot includes a handcrafted blue resin river epoxy coffee table. This contemporary design would be a unique addition to your home. With its perfect combination of style and function this piece of furniture is sure to be the star of any room. Each table is created with high quality resin and individually handcrafted. Note: Photo is representation of table Donated by Sven Larsen
Lot 30: Jason Momoa Package
$200

This package includes from the Field of Dreams Whiskey Company a bottle of their Bourbon Whiskey Batch 1 Bottle 15132/22860, a bottle of Jason Momoa Meili Vodka, a bottle of Buffalo Trace Whiskey and 2 autographed photos of Jason Momoa. Donated by David Klocke, Shelia Leonard, Katie Donovan, and Coltyn Harry
Lot 31: I Love You More Than Pizza package
$65

Forgot today's Valentine's Day?!? This package is for you. It includes a custom resin plate with hearts, 2 bottles of Cedar Ridge Wine, 2 plastic red wine glasses, and One Large Date Night with Extra Cheese Game: I Love You More Than Pizza. Donated by Sunny Liston, Dave Kenner, Megan VanGundy and Cedar Ridge Winery of Madrid, Iowa.
Lot 32: Toes in the sand & drink in my hand package
$145

Perfect for relaxing on your patio, yard, or garden. These comfortable chairs allow you to sit above the ground and sway in the breeze with your favorite drink in hand. This package includes 2 Hammock Chair Swings. Each with 2 Seat Cushions, 1 Vacuum Storage Bag and 1 Carabiner; Hanging hardware is not included and 1 mint green Alani Nu cooler. Donated by Emily Marie Michael and Doll Distributing
Lot 33: Timberline Campground Grill and Chill Experience
$200

Come Grill and Chill with 12 of your friends at Timberline Campground. This 4-hour experience includes: 1 bundle of firewood, fire ring provided, S'more kit for 12, use of grill and propane, 2 picnic tables/ seating, and 1 Bottle of Campfire Hootch (21+). Call for reservations. This package also includes a Coleman 4 in 1 Portable Cooking System, Odoland Alumina camping cookware mess kit, OzarkTrail 2-person table setting, and Ust Gear tekfire fuel-free lighter. Donated by Timberline Campground and Officer Emily Good
Lot 34: Start shopping for Christmas Early!
$40

This package includes a Candle Warmers brand Nativity illumination fragrance warmer, 4 Glitz and Glimmer Holiday collection hand towels, 28” x 40” Christmas scene yard flag, Names of Jesus Ornament Book with Advent Devotionals, and The Sparkle Box Book: A Gift with the power to change Christmas. Donated by Dave Kenner and Christina Bahe.
Lot 35: Christina's World framed print 24 x 29 1/2"
$55

Christina's World is a 1948 painting by Andrew Wyeth that depicts a young woman crawling through a field while looking at a distant farmhouse. The painting is considered one of the most well-known American paintings of the mid-20th century. The original artwork is located at the Museum of Modern Art (MoMA) in New York City. Donated by Tracie Wiegart & family
Lot 36: Custom designed jewelry by Mari VanGundy
$120

Artisan Mari VanGundy has been designing custom jewelry pieces by special order for over 20 years. She uses real stones and high-end materials in each of her designs. She crafted these pieces specially for the Orange Ball. Mari's daughter in law lives with MS. This lot includes a Black Onyx hand knotted necklace with brass and glass accents. Two pairs of gold-filled earrings; one with onyx and glass rhinestones, the other with onyx hoops and brass accents. It also includes a heart shaped necklace set. The necklace features blown glass with large fresh water pearls with gold and brass accents. The drop earrings are gold filled with glass and freshwater pearls. Donated by Mari VanGundy
Lot 37: Custom designed jewelry by Mari VanGundy
$275

Artisan Mari VanGundy has been designing custom jewelry pieces by special order for over 20 years. She uses real stones and high-end materials in each of her designs. She crafted these pieces specially for the Orange Ball. Mari's daughter in law lives with MS. Mari designed this lot to have multiple necklaces that can be mixed and layered. This includes a Pink Agate Sterling silver wire woven pendant with leather ties. A Moonstone sterling necklace with matching Moonstone sterling earrings. A sterling silver cross necklace with Rhodochrosite and pearls. These can be layered with drop sterling freshwater pearls and a sterling necklace with pearls, moonstone, crystals, and butterfly dangles. Lastly, an Afghan Kuchi pendant (nickel silver and glass) with a silk coral tie. Donated by Mari VanGundy
Lot 38: Stiver's Car Rental and Detail Package
$300

Dirty Car? Clean it up! Stiver's Ford Lincoln of Iowa will provide you with a weekend rental of either a Lincoln Navigator or Nautilus while their award-winning service department cleans and details your car! Don't miss out on a great Spring Clean opportunity. Donated by Stiver's Ford Lincoln of Iowa
Lot 39: Templeton Rye Package
$150

This package includes a Templeton Rye T-shirt, "Gentleman Bootleggers" book, Greetings from Templeton postcard, 2 branded whisky glasses, a bottle of their newly released Straight Rye Whiskey and Templeton Fortitude Bourbon. This Inaugural distillate out of Templeton Distillery is more than a whiskey; it is a piece of history in every bottle Templeton Straight Rye Whiskey Its aroma is a symphony of warm vanilla and pineapple with subtle notes of toasted oak and spice. It tastes smooth, full-bodied, with bold flavors of ripe cherries, dark chocolate, and subtle undertone of honey. It has a lingering warmth, leaving traces of cinnamon and black pepper complemented by sweet oak finish. Templeton FORTITUDE Bourbon A symphony of caramel, vanilla, and a hint of spice aroma. With a rich, full-bodied, with notes of honey, toasted oak, and a subtle rye spice taste. Finished with lingering warmth, leaving a trail of sweet and savory complexity. Donated by Templeton Rye Distillery
Lot 40: "Treat yourself" basket
$75

"Treat Yourself". Doing what you love is never time wasted, either is drinking wine. This basket includes a Purpose, Positivity, and Passion sign, 2 blue wine glasses, a bottle of Solider Creek Paragon Pink 2021 Iowa Rose, a bottle of Talmage Cellars Sante! California sparkling wine, a bottle of West Pole 2017 Sonoma Coast Pinot Noir, and a bottle of Lucia Rosio Tropical Blueberry Moscota. Donated by Tara Corrigan and Kori Brown
Lot 41: Ragbrai Package
$600

Take Flight with Ragbrai 2025! This package includes 2 Free Week-long passes and a swag basket that includes a Ragbrai sweatshirt and t-shirt, 2 branded glasses, a Ragbrai pendant, and the Shift movie. Donated by Ragbrai Headquarters
Lot 42: Fleming's Steakhouse Package
$75

Fleming's is an outstanding choice to enjoy an exceptional Prime steak, glass of wine or handcrafted cocktail. Whether you’re celebrating a special occasion, hosting a business dinner or simply wanting to enjoy a night out – we will create a memorable evening in our Dining Room. This package includes a bottle of Pinot Noir, a branded wine tumbler, wine opener, and $75 worth of gift cards. Donated by Fleming's West Des Moines
Lot 43: Prairie Moon Package
$30

This package includes two bottles of Prairie Moon wine, 4 Moser Roth chocolate bars, and a stemless branded wine glass. Donated by Michelle and Tom Mullins
Lot 44: The bourbon "Tator" package
$300

This package includes 2 bottles of Weller's Special Reserve Bourbon and a bottle of EH Taylor Small Batch Bourbon. The Original Wheated Bourbon Weller's features an exceptionally smooth taste, substituting wheat for rye grain. Bottled at 90 proof, this bourbon stands out with its burnt orange color. Its softer flavor notes make this bourbon great for sipping or making cocktails. EH Taylor Small Batch Bourbon tastes of caramel corn sweetness, mingled with butterscotch and licorice. The aftertaste of EH Taylor Small Batch Bourbon is a soft mouth-feel that turns into subtle spices of pepper and tobacco. Donated by Michelle and Tom Mullins
Lot 45: Ultimate Tailgate or Home Bar Set-up
$300

Our friends at Sazerac have taken care of your summer tailgate or home bar set up. This package includes a Fireball branded bag board set, branded bar mates and signage, as well as a Dr. McGillicuddy's 2 bottle chiller. Donated by Sazerac

